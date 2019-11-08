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Фонд поддержки предпринимательства Югры пригласит ведущих спикеров интернет-маркетинга

Федеральные спикеры проведут тренинги, мастер-классы и деловые игры на темы интернет-маркетинга, создания персонального бренда в соцсетях, интернет-продаж, создания и продвижения сайтов

ТАСС, 8 ноября. Практическая конференция "Интернет-предпринимательство" (14+) пройдет в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 15 ноября, сообщили в пятницу в Фонде поддержки предпринимательства Югры, который организует мероприятие.

В фонде сообщили, что конференция охватит темы интернет-маркетинга, особенности продвижения в соцсетях, продажи через интернет, создание и продвижение сайтов, создание персонального бренда в социальных сетях.

Программа включает тренинги, мастер-классы и деловые игры от спикеров федерального уровня.

О спикерах

Дамир Халилов - один из главных специалистов России по Social Media Marketing. Владелец и генеральный директор SMM-агентства GreenPR (SMM от англ. Social Media Marketing - маркетинг в социальных сетях – прим. ТАСС). Работает в сфере интернет-маркетинга почти 15 лет. В 2006 году основал первое в России SMM-агентство GreenPR. За это время агентство реализовало более 700 кампаний. Клиентами GreenPR были компании Xerox, Sony Pictures, BenQ, Стокгольмская Школа Экономики, Valio. Автор бестселлера "Маркетинг в социальных сетях" - единственной в своем роде книги о том, как делать успешные SMM-кампании в российских реалиях. Тренинг "Маркетинг в социальных сетях" посетило более 5 тыс. человек.

Виктория Вирта - успешный предприниматель, основатель Академии интернет-резерва, топ-эксперт Института Развития Интернета, лауреат премии "Облака 2013", номинант Премии Рунета 2016 в номинации "Наука и образование". Создатель крупных медийных и IT-проектов и одного из первых отделов SMM внутри компании в России.

Павел Боревич - основатель digital-агентства Градус, консультант, бизнес-спикер. Среди его клиентов - компании из России, Китая, Японии, Италии, Германии, Венгрии, Бразилии, США. Постоянный спикер образовательного проекта Деловая среда "Сбербанка" по вопросам интернет-маркетинга. Член общественного совета минэкономразвития Тверской области. Консультант группы компаний SCA (бренды Zewa, Libresse, Libero, Tork и другие) по вопросам интернет-маркетинга. Публикуется в журналах "Коммерческий директор", "Новости маркетинга", на портале менеджеров e-xecutive.ru. Компании-клиенты Павла: Orion, Grillkoff, Chicken House, сеть ресторанов "Нияма" и др.

Наталья Петухова - бизнес-тренер, консультант тренингового агентства "Мастер-класс", эксперт в области digital. Клиенты и партнеры Натальи: ГК "Связной", "МТС", Colins, Samsung, Lenovo, Hyundai, РЖД, Росатом, Ростелеком и др.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Деятельность фонда осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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