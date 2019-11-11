Семейный фестиваль представит более 80 бесплатных мероприятий для детей и взрослых

Москва, 11 ноября. Улучшить свои знания в области финансовой грамотности и с пользой провести выходные смогут участники Семейного финансового фестиваля , который состоится 23 ноября на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова в Москве.

Гости фестиваля на один день превратятся в жителей города финансового будущего с собственной валютой и инфраструктурой: банком, библиотекой, парком развлечений, смарт-клубом, кинотеатром, магазином и еще 15 локациями.

Так, на "Игровой площадке" будут представлены настольные финансовые игры для всей семьи, которые будут способствовать повышению финансовой грамотности и приобретению полезных финансовых привычек от Hobby Games, Flixa, "PPF Страхование жизни", проекта "Не в деньгах счастье" и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Познавательные занятия для детей, подростков и их родителей проведет в локации "Технопарк" Школа семейных финансов "Деньгин’s". Здесь же состоится деловая командная игра для финансовых "инженеров". На примере постройки моста из конструкторов дети узнают, как грамотно распределять бюджет и оптимизировать финансовые затраты. В "Смарт-клубе" в течение всего дня будет проходить авторская интеллектуальная викторина от специального организационного партнера фестиваля IQuiz, созданная ведущим телепередачи "Мы и наука. Наука и мы", игроком телеклуба "Что? Где? Когда?" Владимиром Антохиным. Участников ждут несложные задания на общую эрудицию, логику и внимательность к деталям. В "Библиотеке" тем временем состоятся игровые уроки, квесты и мастер-классы. Так, Наталья Мякишева, руководитель центра интеллектуального развития iBrain в партнерстве со Школой финансовой грамотности для детей Kids MBA, проведет мастер-класс "Как создать УТП для стартапа?", участники которого узнают, как спланировать бюджет для начала своего дела, правильно презентовать себя и свою идею, составить финансовый план.

В "Финансовой лаборатории" участников ждет уникальный квест от специального организационного партнера фестиваля АО "НСПК". Им предстоит пройти идентификацию агентов суперсекретного подразделения "Мир" и узнать, как устроена платежная система. Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций АО "НСПК" отметила: "Для нас как национальной платежной системы очень важно повышать уровень финансовой грамотности россиян — в том числе и потому, что платежные технологии развиваются очень динамично, и, если ты не работаешь в финансовой сфере, за этим развитием уследить непросто. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о возможностях карт "Мир", новых финансовых продуктах, о том, как выгодно и безопасно пользоваться банковскими картами, и готовы рассказать об этом на Семейном финансовом фестивале в интересном и популярном формате квеста".

Партнер фестиваля EF English First в локации Money talks проведет мастер-классы о профессиях будущего, в ходе которых дети и подростки смогут узнать, какие профессии будут востребованы через 10 лет и как английский язык поможет стать финансово успешным. А в локации "Космодром", куратором которой стала международная школа программирования для детей "Алгоритмика", участники попробуют запрограммировать робота, который собирает монетки для постройки космической станции на Марсе.

Родителям будет интересно и полезно принять участие в интерактивных практикумах, которые будут проходить в "Обсерватории". Анастасия Брановицкая, экономист, педагог Трехъязычного детского центра P'titCREF Arbat, проведет лекцию "Финансовая грамотность для дошкольников: хайп или реальные возможности для развития?". Родители узнают, как помочь ребенку освоить азы финансовой грамотности и почему важно начинать финансовое воспитание с раннего возраста. Руководитель Регионального центра финансовой грамотности Волгоградской области Ольга Андреева, проведет родительское собрание, на котором расскажет, как привить полезные финансовые привычки детям младшей, средней и старшей школы.

Для самых маленьких гостей фестиваля специальный организационный партнер, агентство детских праздников "Город Сказки", создаст волшебное пространство — "Парк развлечений", где их ждут развивающие игры, веселые аниматоры и множество других активностей. Отдохнуть дети и взрослые смогут в "Кинотеатре", посмотрев мультфильмы на финансовую тему с участием любимых персонажей на портативном проекторе МУЛЬТиКУБИК от компании CINEMOOD.

Всего на фестивале будет организовано более 80 различных мероприятий. С подробной программой можно ознакомиться на familymoneyfest.ru .

Вход на фестиваль свободный, участие во всех мероприятиях бесплатное при условии предварительной регистрации .

Возрастная категория 0+.