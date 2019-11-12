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Сургутский район примет первый в Югре форум блогеров "Фильтр форум"

На пяти образовательных площадках в городе Лянторе соберутся начинающие блогеры и авторитетные представители блогосферы со всей России, эксперты и специалисты по работе в социальных медиа

ТАСС, 12 ноября. Первый в Югре форум для блогеров "Фильтр форум" (14+) пройдет 16 ноября в городе Лянторе Сургутского района. Как сообщают в райотделе информационной политики и аналитической работы, регистрация на сайте районной администрации еще открыта, вход бесплатный.  

Обменяться опытом в Лянтор съедутся ведущие и начинающие блогеры со всей России. На пяти образовательных площадках их ждут встречи с экспертами и специалистами по работе в социальных медиа, общение с авторитетными представителями блогосферы, которые расскажут, как стать продвинутым блогером, как правильно позиционировать себя в Интернете, а также ответят на вопросы – почему важно быть в сети, зачем нужно развивать свой аккаунт и многие другие.

Место выбора форума

Место форума выбрано неслучайно, отмечают в управлении. Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, где пройдет "Фильтр форум", и сам является известным блогером в Югре. Его блог "Глава в районе", представленный на площадках социальных сетей – Ютуб, Вконтакте, Одноклассники и Инстаграм, за три года собрал более 2 млн просмотров и 30 тыс. подписчиков. За этот срок его блог стал полноценным мультимедийным ресурсом с общением, дебатами, интернет-телевидением и шоу "Район в деле" об интересных предприятиях.

"Изначально на вопросы жителей отвечал лично, но буквально через полгода обращений стало настолько много, что к ответам пришлось подключаться еще и заместителям. Поэтому блогеров в администрации сегодня уже как минимум семь. Каждый из замов ведет собственную рубрику, где несколько раз в месяц рассказывает о новостях своих структурных подразделений" – рассказал Трубецкой.

По словам начальника управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района Виталия Щербакова, кому-то может показаться, что это политический пиар – блог главы муниципалитета. "Но только представьте себе масштабы Сургутского района (105 тыс. кв. км, что по размеру превышает Республику Корея и сопоставимо с Исландией – прим. ТАСС), и вы поймете, что донести информацию до 130 тыс. человек в 13 поселениях возможно только через Интернет", – сказал он.

Щербаков отметил, что блог Трубецкого – это площадка для прямого общения жителей с главой. "О многих нештатных ситуациях мы моментально узнаем именно от жителей, отрабатываем их заявки и публично отчитываемся о проделанной работе. Если раскрывать внутреннюю кухню работы нашей интернет-приемной, в администрации есть общий чат, в котором собраны представители каждого отдела администрации и поселений. Они видят, какие вопросы поступают в блог и, по регламенту, должны в течение двух часов подготовить ответы на них. Более того, к ответам на вопросы теперь подключились и главы поселений. Этот удобный рубрикатор в группе ВКонтакте – целиком и полностью наше ноу-хау. За два года только в этой группе нам оставили свыше 16 тыс. комментариев, наши публикации посмотрели почти 5 млн раз и поставили им порядка 75 тыс. лайков", - рассказал он.

Опыт Югры

Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры активно работают с населением в формате открытого общения в социальных сетях. Губернатор Югры Наталья Комарова лично ведет свой аккаунт в Инстаграм, отвечает на вопросы югорчан и настоятельно рекомендует главам муниципалитетов последовать ее примеру.

В регионе активно развиваются практика работы в соцсетях и в целом IT-культура и IT-компетенции. Так, Ханты-Мансийск с 2008 года является традиционным местом проведения Международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС, который стал одной из авторитетных в мире площадок обсуждения профильных проблем. Нынешним летом Международный IT-форум собрал более 4 тыс. участников и экспертов из 52 стран и 60 регионов России. В ходе июньского форума власти Югры подписали ряд соглашений, направленных на повышение компетенций выпускаемых в регионе программистов и преподавательского состава в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", который реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

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