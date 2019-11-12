ТАСС, 12 ноября. Горнолыжный курорт ММК примет первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Участниками стартов, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS), станут около 200 спортсменов, сообщили в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

"7-8 декабря в 12:00 по местному времени на территории курорта "Банное" (горнолыжный центр "Металлург-Магнитогорск") состоятся соревнования по параллельному слалому-гиганту (PGS) и параллельному слалому (PSL). На сегодняшний день заявки на участие уже подали 150 спортсменов из 16 стран, включая Россию. Всего спортсменам предстоит разыграть четыре комплекта наград", - сказано в сообщении.

В управлении уточнили, что российские сноубордисты традиционно являются одними из лидеров в параллельных дисциплинах. Так, 19-летний Дмитрий Логинов стал в прошлом сезоне двукратным чемпионом мира: победа в параллельном гигантском слаломе сделала его самым молодым чемпионом мира в истории дисциплины. Другой россиянин Андрей Соболев в сезоне 2018-2019 годов выиграл общий зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах и стал обладателем большого Хрустального глобуса.

В топ-10 лучших спортсменок Кубка мира вошли две россиянки: Наталья Соболева (8 место) и Милена Быкова (10 место). В прошлом сезоне Наталья Соболева завоевала серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира. Благодаря домашнему этапу сборная России получила возможность выставить расширенный состав. В заявке сборной – 32 спортсмена (16 мужчин и 16 женщин).

В управлении отметили, что в течение десяти дней на территории курорта будет построен уникальный мобильный стадион, сравнимый с олимпийским. Трибуна высотой 12 м, в ширину 74 м, сможет вместить 3300 человек. Для болельщиков на стадионе на русском, английском и немецком языках будут работать спортивные комментаторы: Андрей Кондрашов (Москва) – уважаемый и опытный журналист, телеобозреватель, имеющий опыт работы на многих Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных событиях; Йенс Циммерман (Германия) – немецкий диктор, журналист, ведущий. В его активе работа на трех последних Олимпийских играх, а также других мировых соревнованиях.

Болельщиков кубка порадует огромный 10-метровый светодиодный экран, транслирующий ход соревнований. Права на показ первого этапа кубка мира приобрели 14 телекомпаний, включая "Евроспорт", "Матч страна", "ОТВ" и другие. Производством телевизионного сигнала и аудиовизуальным сопровождением соревнований будет заниматься команда из 120 человек, включая инженеров и операторов. Режиссер трансляции – Станислав Хитрин, главный режиссер специальных проектов компании МАТЧ ТВ (Москва).

В преддверии соревнований, 6 декабря, в 18:30 в санатории "Юбилейный" состоится презентация, выход команд, публичная жеребьевка сильнейшей группы у женщин и мужчин, а также красочное музыкальное шоу "Рождественские встречи в "Юбилейном". Гости увидят выступление танцующего оркестра дедов морозов – Ural band, танцующих снегурочек и медведей. В завершение всех ждет фейерверк. Вход бесплатный.