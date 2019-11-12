"СМИротворцы" примут участие в работе III Медиафорума этнических и региональных СМИ

Москва, 12 ноября. Финальные мероприятия XI Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений состоятся 23-25 ноября. В Москве соберутся победители конкурса в категориях "Этнические и локальные СМИ" и "Федеральные и региональные СМИ", а также призеры окружных этапов, занявшие первые места в Хабаровске, Ижевске и Ростове-на-Дону. На факультете журналистики МГУ журналисты познакомятся друг с другом, примут участие в мастер-классах от преподавателей факультета журналистики МГУ и коллег из федеральных СМИ. Среди гостей и спикеров первого дня ― председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова и президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

В программу финальных мероприятий конкурса включены экскурсии по многонациональной Москве, круглый стол по обмену лучшими практиками. А 25 ноября победители конкурса примут участие в III Медиафоруме этнических и региональных СМИ. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" на дискуссионных площадках журналисты, блогеры, представители власти, ведущих российских вузов, а также активисты национальных культурных обществ обсудят, как в современном информационном мире говорить на деликатную тему любви к Родине, как вернуть искренность и честность патриотической риторике, как достойно встретить и осветить в средствах массовой информации грядущий юбилей Победы.

Работа дискуссионных площадок форума будет идти в трех тематических секциях:

- "Региональный патриотизм или местечковый национализм?";

- "Неформальный патриотизм в детских и молодежных СМИ: лучшие практики";

- "Патриотизм в новой системе медиакоммуникаций (блогосфера, соцсети и т.п.): мода или разнарядка?".

Опубликованы шорт-листы конкурса "СМИротворец-2019" в двух основных категориях. Посмотреть их можно на официальном сайте конкурса. В категорию "Федеральные и региональные СМИ" вошли работы из 88 СМИ, распределенные по шести номинациям: "Интернет", "Радио", "Родные языки", "Телевидение", "Печать", "Блоги". В категории "Этнические и локальные СМИ" — работы из 79 СМИ в номинациях "Интернет", "Печать", "Радио", "Телевидение", "Родные языки", "Поколение мультимедиа", "Детские и молодежные СМИ".

Сейчас проходит голосование и оценка конкурсных работ. В состав жюри по традиции вошли представители власти, национальных НКО и профессиональных сообществ, журналисты и редакторы федеральных СМИ:

- Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей;

- Олег Мельниченко, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера;

- Павел Гусев, главный редактор газеты "Московский комсомолец";

- Екатерина Ларина, директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ;

- Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России;

- Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы;

- Вячеслав Умановский, директор Центрального Дома журналиста;

- Сергей Михайлов, генеральный директор Информационного агентства России ТАСС;

- Леокадия Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН;

- Александр Журавский, заместитель начальника Управления президента по общественным проектам;

- Ильдар Гильмутдинов, председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ;

- Александр Широких, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей;

- Иосиф Дискин, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и др.

Всероссийскому конкурсу предшествовали этапы в федеральных округах. СМИ, занявшие первые места в окружных этапах, автоматически попали в шорт-лист. Победителей Всероссийского конкурса назовут 25 ноября в концертном зале "Известия Hall".

В 2019 году конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортер".

Возрастная категория 0+.

За ходом проведения конкурса "СМИротворец" в 2019 году можно наблюдать на сайте.

Место проведения церемонии награждения победителей конкурса: Москва, ул. Малая Дмитровка, 1/7, стр. 8, концертный зал "Известия Hall".

Место проведения медиафорума: Москва, Зубовский бульвар, дом 4, Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня".

Форма для аккредитации на медиафорум находится на сайте.

По вопросам информационного сотрудничества и за дополнительной информацией по медиафоруму обращайтесь: Александр Зиновьев, +7(910)439-21-80, mediaforum@nazaccent.ru

Пресс-служба конкурса "СМИротворец": Анжелика Засядько, тел. +7(903)103-91-70, +7(495)978-02-89, pressa@nazaccent.ru