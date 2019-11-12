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В Казани презентовали проект "Культурные бренды России"

Он направлен на развитие и продвижение музеев в рамках национальных культурно-познавательных маршрутов

ТАСС, 12 ноября. В Казани в рамках реализации ведомственного проекта Министерства культуры РФ "Культурные бренды России" прошла пленарная сессия "Музеи на брендовых маршрутах России", а также круглый стол "Музеи в современном мире: вызовы и возможности".

Проект включает в себя комплекс презентационно-выставочных мероприятий, направленных на развитие и продвижение музеев в рамках национальных культурно-познавательных маршрутов "Золотое кольцо России", "Серебряное ожерелье России", "Русские усадьбы", "Императорский маршрут", "Россия – Родина космонавтики".

В мероприятиях приняли участие руководители органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов Российской Федерации, федеральных и региональных музеев, туристических фирм и туристско-информационных центров, федеральных и региональных средств массовой информации, представители блогосферы.

Эксперты, представители музейного и туристского сообществ обсудили направления и перспективы реализации национальных музейных маршрутов, возможности интеграции в них музеев различного уровня, а также их продвижение за счет синергии брендов и взаимодействия со всеми потенциальными партнерами.

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев и заместитель директора Департамента музеев Минкультуры России Наталия Чечель в своих выступлениях подчеркнули необходимость повышать привлекательность исторических мест, обеспечивать доступ к культурным благам, увеличивать эффективность работы учреждений за счет повышения посещаемости и роста внебюджетных доходов.

Директор некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация информационно-туристских организаций" Михаил Ушаков рассказал о возможностях взаимодействия туристско-информационных центров и объектов показа. Кроме того, он презентовал электронный паспорт туриста как эффективный инструмент продвижения музеев в рамках национальных культурно-познавательных проектов.

Руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова рассказала о создании новых музеев на "Императорском маршруте", а также об итогах и перспективах работы фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Также в рамках пленарной сессии состоялось открытие передвижной выставки "Национальные музейные маршруты России", наглядно рассказывающей о ведущих отечественных музеях, входящих в брендовые маршруты.

В рамках круглого стола "Музеи в современном мире: вызовы и возможности", участие в котором приняли представители музейного сообщества, учреждений культуры и туристского бизнеса из различных субъектов Российской Федерации, был рассмотрен передовой опыт ведущих музеев страны в разработке и реализации событийных проектов, а также маркетинговой политики.

Пленарная сессия и круглый стол в Казани стали первыми из цикла презентационно-выставочных мероприятий, проводимых Минкультуры России и направленных на развитие и продвижение музеев в рамках национальных культурно-познавательных проектов "Золотое кольцо России", "Серебряное ожерелье России", "Русские усадьбы", "Императорский маршрут", "Россия – Родина космонавтики".

Пятнадцатого ноября мероприятия цикла также пройдут в Санкт-Петербурге, а в первой декаде декабря – в Екатеринбурге и Москве.

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