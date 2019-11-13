Воронежская облдума разработает законопроекты о налоговых льготах для IT-компаний

ТАСС, 13 ноября. Воронежская областная дума разработает законопроекты о налоговых льготах для IT-компаний, сообщают в пресс-службе регионального законодательного органа.

Там рассказали, что сегодня в Воронежской области имеются серьезные предпосылки для развития цифровой индустрии. В частности, это сильная научная школа и школа вузовской подготовки IT-специалистов. Кроме того, по численности разработчиков программного обеспечения регион занимает седьмое место в РФ (более 5 тыс. человек). Вместе с тем, область ежегодно входит в число субъектов РФ, лидирующих по количеству вакансий IT-специалистов. Более высокий уровень оплаты труда в других регионах приводит к оттоку кадров.

"Часть этих вопросов призван снять нацпроект "Цифровая экономика". В его рамках в Воронежской области запланированы к реализации региональные проекты по пяти базовым направлениям: "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровое государственное управление", "Цифровые технологии", "Кадры для цифровой экономики". В планах также – формирование дееспособного IT-кластера и проведение отраслевой цифровизации", - сказано в сообщении.

Для развития IT-отрасли важным является комфортный налоговый климат. На данный момент льготы для IT-компаний в части налога по УСН (упрощенной системе налогообложения – прим. ТАСС) уже действуют в более чем 40 регионах РФ. Также в ряде регионов IT-компании получают дополнительные льготы в виде сниженных ставок по транспортному или земельному налогам.

Поэтому в целях стимулирования развития отрасли цифровых технологий на территории региона по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова сформирована рабочая группа по разработке законопроектов, устанавливающих пониженные налоговые ставки по УСН и налогу на имущество организаций для компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий.

В состав этой рабочей группы вошли председатель комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко, председатель комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту Виктор Буздалин, зампред комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, а также специалисты профильных департаментов регионального правительства, представители ряда ведущих региональных компаний IT-отрасли.

Основные параметры документов, обеспечивающих благоприятный налоговый режим для различных организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий, будут представлены на рассмотрение до 1 декабря текущего года.

"Мы рассчитываем, что разрабатываемые сегодня законодательные меры позволят привлечь в Воронежскую область крупных игроков IT-индустрии и в то же время создадут условия для развития малого и среднего бизнеса регионального уровня, что положительно скажется на экономическом потенциале региона и его инвестиционной привлекательности", – цитируют в пресс-службе слова Нетесова.