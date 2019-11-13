ТАСС, 13 ноября. Рабочее совещание по парку "Притяжение" прошло в Магнитогорске. Инициатором уникального проекта по преобразованию городского пространства в Магнитогорске выступил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, генеральным проектировщиком является немецкая компания "Обермайер" (Obermeyer).

На 400 га земли, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату, будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь.

Проект "Притяжение" был успешно представлен на Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate 2019 в Москве в сентябре.