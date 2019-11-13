Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рабочее совещание по парку "Притяжение" прошло в Магнитогорске

Инициатором проекта выступил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
© ТАСС

ТАСС, 13 ноября. Рабочее совещание по парку "Притяжение" прошло в Магнитогорске. Инициатором уникального проекта по преобразованию городского пространства в Магнитогорске выступил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, генеральным проектировщиком является немецкая компания "Обермайер" (Obermeyer).

На 400 га земли, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату, будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь.

Проект "Притяжение" был успешно представлен на Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate 2019 в Москве в сентябре.

Реклама на ТАСС
В индустриальном парке ММК будет построен новый завод
Предприятие будет выпускать высокопрочную стальную проволочную продукцию для армирования конструкции шин и прочих технологических изделий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС