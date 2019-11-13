В индустриальном парке ММК будет построен новый завод

ТАСС, 13 ноября. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "ММК-МЕТИЗ", ООО "ММК-Индустриальный парк" совместно с ООО "Тервинго" в рамках международной промышленной выставки "Металл-Экспо 2019" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор ММК Павел Шиляев, директор ММК-МЕТИЗ Александр Мухин, директор индустриального парка ММК Владимир Дремов и директор компании "Тервинго" Михаил Ушаков, сообщают в ММК.

Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на создание производства высокопрочной стальной проволочной продукции, используемой в качестве армирующего элемента в конструкции шин и прочих технологических изделий. Проект планируется реализовать на территории индустриального парка ММК в Магнитогорске.

Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается в 8 млрд рублей. Размер требуемых финансовых ресурсов составляет 2,5 млрд рублей, снижение достигается за счет синергетического эффекта от взаимодействия сторон, включая привнесенные компетенции и стоимость существующих активов.

Новое производство планируется запустить в четвертом квартале 2020 года, что обеспечит создание 250 новых рабочих мест. Объем производства составит до 35 тыс. т в год высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Покупателями продукции выступят как российские, так и европейские производители автомобильных шин, а также потребители, специализирующиеся в производстве различных армированных полимерных и резинотехнических изделий.

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 га со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. "ММК-Индустриальный парк" прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли РФ, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот. В данный момент на площадке ведут производственную деятельность 26 резидентов.