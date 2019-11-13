Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В индустриальном парке ММК будет построен новый завод

Предприятие будет выпускать высокопрочную стальную проволочную продукцию для армирования конструкции шин и прочих технологических изделий

ТАСС, 13 ноября. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "ММК-МЕТИЗ", ООО "ММК-Индустриальный парк" совместно с ООО "Тервинго" в рамках международной промышленной выставки "Металл-Экспо 2019" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор ММК Павел Шиляев, директор ММК-МЕТИЗ Александр Мухин, директор индустриального парка ММК Владимир Дремов и директор компании "Тервинго" Михаил Ушаков, сообщают в ММК.

Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на создание производства высокопрочной стальной проволочной продукции, используемой в качестве армирующего элемента в конструкции шин и прочих технологических изделий. Проект планируется реализовать на территории индустриального парка ММК в Магнитогорске.

Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается в 8 млрд рублей. Размер требуемых финансовых ресурсов составляет 2,5 млрд рублей, снижение достигается за счет синергетического эффекта от взаимодействия сторон, включая привнесенные компетенции и стоимость существующих активов.

Новое производство планируется запустить в четвертом квартале 2020 года, что обеспечит создание 250 новых рабочих мест. Объем производства составит до 35 тыс. т в год высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Покупателями продукции выступят как российские, так и европейские производители автомобильных шин, а также потребители, специализирующиеся в производстве различных армированных полимерных и резинотехнических изделий.

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 га со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. "ММК-Индустриальный парк" прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли РФ, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот. В данный момент на площадке ведут производственную деятельность 26 резидентов.

Реклама на ТАСС
Владимир Мау избран в президиум Российского профессорского собрания
Всего в президиум вошли 75 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС