Победители проекта "Открытый город" вернулись из Нидерландов

Москва, 13 ноября. Одиннадцать студентов-победителей образовательного проекта Москомархитектуры "Открытый город" получили главный приз – поездку в Нидерланды, где посетили кубические дома Пита Блома, кампус TU Delft знаменитого Технологического университета Делфта, верфь NDSM, ставшую сегодня модным местом отдыха жителей, сходили на экскурсию в бюро MVRDV, съездили в эко-поселок из переработанных материалов и с архитектурным смыслом покатались на велосипедах и пароме.

Ребята ( подробнее о победителях ) побывали в Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Делфте, где специально для них были организованы экскурсии по историческим кварталам, лучшим образцам современной архитектуры, поездки в архитектурные бюро и институты страны.

В Роттердаме главной целью поездки стала современная архитектура, в том числе такие знаковые объекты, как вантовый мост Эразма, кубические дома Пита Блома и знаменитый крытый рынок Markthalle от MVRDV, а затем ребята побывали в гостях в самом бюро MVRDV, где не только узнали о работе архитекторов, но и пообщались с сотрудниками бюро.

В Гааге оценили исторический центр с королевской резиденцией и работы современных архитекторов, Ричарда Майера, Mecamoo и других, и полюбовались городом с высоты птичьего полета – со смотровой площадки небоскреба, построенного как студенческий кампус. В Делфте прошлись по кампусу TU Delft – знаменитого Технологического университета Делфта, занимающего огромную территорию и выпускающего тысячи студентов ежегодно. Побывали в аудиториях по проекту MVRDV и в библиотеке с зеленой крышей по проекту Mecanoo, сравнили масштаб с Академией архитектуры Амстердама, выпускающей ежегодно лишь несколько десятков студентов. Об Академии участникам поездки рассказала накануне архитектор Дарья Наугольнова, выпускник и преподаватель Академии и основатель бюро Visota.

Изучение Амстердама продолжили в новом районе Ijburg с голландским архитектором Jeroen de Vries, который рассказал про насыпные острова и современное городское планирование и пригласил в гости в плавучий дом в один из экспериментальных плавучих поселков. Знакомство с современной архитектурой Амстердама продолжилось в районе Zuidas – крупном офисном центре и одновременно заповеднике современной архитектуры от Нормана Фостера, Рафаэля Виньоли, Тойо Ито, UNStudio, MVRDV, SOM и многих других. Погружение в жизнь Амстердама было бы неполным без велосипедной экскурсии, поэтому на следующий день прогулка по северной части Амстердама Noord прошла на арендованных велосипедах. Главной частью программы стала огромная судостроительная верфь NDSM, ставшая сегодня модным местом отдыха жителей города и крупным "креативным кластером". Окрестности верфи активно застраиваются, причем не только современным многоквартирным жильем, но и экспериментальными эко-поселками, где широко используются переработанные материалы. Один из таких поселков – De Ceuvel – участники и посетили, а закончили программу осмотром футуристического здания Музея кино и прогулкой на пароме.

Поездка стала возможна благодаря партнерам "Открытого города": генеральный партнер – Roca, официальные партнеры: Группа Эталон, Сити XXI век, Группа ПСН, партнер: Capital Group.

"Я бы хотел, чтобы "Открытый город" стал одним из тех образовательных проектов, в результате которых мы вырастим новое поколение российских архитекторов – открытых всему новому, активных, грамотных, готовых на эксперименты. И я считаю, что личное знакомство с лучшими мировыми архитектурными практиками - это один из самых действенных инструментов для повышения качества образования и формирования основы профессионализма. Я очень рад, что у нас есть возможность отправлять студентов в такие поездки и что каждый год мы видим на "Открытом городе" ребят, которые достойны этого приза", – сказал главный архитектор Москвы, куратор "Открытого города" Сергей Кузнецов.

"Группа "Эталон" как одна из крупнейших девелоперских компаний России заинтересована в профессиональном росте архитектурного сообщества, в том, чтобы появлялись новые талантливые специалисты, способные задавать тренды развития в архитектуре и градостроительстве. Нам, девелоперам, участие в проекте "Открытый город" не менее интересно. Ведь это уникальный инструмент прямой коммуникации с молодым поколением архитекторов, возможность зарядиться их новыми смелыми идеями, "прокачать" с их помощью среду обитания и качество жизни тысяч людей, которые в будущем будут жить в наших новых жилых комплексах", – отметил Максим Берлович, глава Московского территориального управления Группы "Эталон".

"Девелоперская группа "Сити-XXI век" решила поддержать "Открытый город", так как компания настроена на работу с молодым поколением, готова поддерживать талантливых ребят, желающих делать города красивыми и комфортными для проживания. Молодые архитекторы способны выдавать нетривиальные решения, для нас как для заказчика это очень важно. Роль архитектора в формировании концепции жилых комплексов колоссальна, "Сити-XXI век" работает с архитекторами как с партнерами, нам важно, чтобы наши проекты создавали визуальный комфорт, становились украшением городов", – сообщила Мария Могилевцева-Головина, директор по продукту "Сити-XXI век".

"Открытый город" – проект, посвященный архитектурному и градостроительному образованию и карьере, проводится Москомархитектурой с 2016 года. Важнейшей целью мероприятия является вовлечение студентов архитектурных вузов в реальный рабочий процесс при участии ведущих специалистов из архитектурной и девелоперской среды. Проект включает серию воркшопов, лекций и экскурсий, защиту дипломов перед Архсоветом Москвы и Portfolio Review, а также финальную конференцию, которая в этом году пройдет 3-4 октября в Музее архитектуры им. Щусева.

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