Спортсмены клуба "Десантник" примут участие в Чемпионате России по аэротрубным дисциплинам

Москва, 13 ноября. На Чемпионате России в Чечне выступят чемпионы мира и инклюзивные команды-рекордсмены России. Титулованных спортсменов представит на соревнованиях спортивно-патриотический клуб "Десантник", подавший заявку на девять команд-участниц.

Чемпионат России по аэротрубным дисциплинам состоится с 3 по 8 декабря 2019 года на базе Российского университета спецназа (г. Гудермес, Чеченская Республика). Он впервые пройдет на Северном Кавказе. Участников примет крупнейший в Европе аэродинамический комплекс Goodsky.

Кроме того, впервые в России соревнования будут проходить по старейшей и самой престижной дисциплине в групповой акробатике - 8FS, где в горизонтальной плоскости одновременно будет выполнять различные элементы группа из восьми человек.

Всего спортсмены поборются в семи дисциплинах, в том числе: в групповой акробатике (FS 2-way и FS 4-way), вертикальной акробатике (VFS 4-way), фристайле и динамике, являющейся одной из самых зрелищных дисциплин парашютного спорта. Также в рамках турнира пройдет Первенство России для юниоров в дисциплинах: Solo Freestyle, FS 4-way, D2W.

Участие примут более 200 спортсменов из России.

Одним из самых широко представленных клубов станет спортивно-патриотический клуб "Десантник". От клуба примут участие девять команд, 24 спортсмена, в том числе юная чемпионка мира, призеры чемпионатов Европы и мира, а также инклюзивная команда спортсменов, ставшая обладательницей 13 рекордов России.

"Приятно видеть, когда молодые люди проявляют интерес не только к спорту, но и осознают его прикладную значимость в развитии и укреплении общества в целом. Мы рады поддерживать ребят клуба "Десантник" и спортивно-патриотических клубов из других регионов России в их спортивных успехах и решении организационных вопросов участия в крупных мероприятиях, искренне радуемся за их успехи и желаем им не останавливаться на достигнутом", - отметил куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

Спортсмены выступят в групповой акробатике (FS 4-way) и динамике. За победу поборются три инклюзивные команды-"четверки" и четыре "четверки" команды юниоров.

"Для нас поездка на чемпионат в Чечню – это знаковое событие. Вот уже более трех десятилетий в клубе "Десантник" мы работаем с молодежью и видим хорошие результаты – сильных, спортивных и интересующихся ребят, стремящихся к развитию. В Чечне в последнее время очень много сделано для сохранения мира и развития спортивного и патриотического направления. Республика очень преобразилась благодаря этой работе, и появляются новые возможности для роста, что, безусловно, важно для стабильного развития в будущем", - отметил президент клуба "Десантник" Юрий Шапарин.

Возрастная категория 6+.

Соревнования станут отборочными для участия в Чемпионате Европы, а также в Кубке Мира 2020 года.



О клубе "Десантник"

Центр военно-технических видов спорта международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", Автономная некоммерческая организация спортивный клуб "Десантник".

Возраст занимающихся спортсменов от 5 лет до 81 года.

Команда клуба входит в Национальную сборную России по парашютному спорту. Является победителем Первенства России-2017 и 2018, бронзовым призером Чемпионата Европы-2018 в Норвегии, Чемпионата Мира-2019 в Лилле, спортсмены клуба обладают титулами чемпионов мира и бронзовых призеров Первенства мира среди детей и юниоров (декабрь 2018 года).

Клуб активно работает над развитием инклюзивного спорта, развивая собственный уникальный инклюзивный социальный и спортивный проект "Воля. Небо. Мы".