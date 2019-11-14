Медицинские данные россиян защитят в облаке

Москва, 14 ноября. МТС сообщила о запуске облачного сервиса по защите персональных данных, которые обрабатываются медицинскими организациями и связаны с состоянием здоровья посетителей. Как сообщают в провайдере, решение будет востребовано медицинскими организациями за счет сокращения времени и затрат на организацию работы с персональными данными. Организации освобождаются от необходимости самостоятельно создавать и защищать IТ-инфраструктуру в соответствии с требованиями закона.

Данные будут храниться в выделенном сегменте облака #CloudMTS, который аттестован согласно требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и соответствует требованиям 152-ФЗ "О персональных данных". Решение развернуто в собственном дата-центре провайдера.

"Провайдер повысил защищенность облака и расширил спектр категорий персональных данных, которые можно разместить в "облаке". Теперь в облаке можно обрабатывать персональные данные со второго по четвертый уровень защищенности. Услуга доступна в формате подписки, ее стоимость зависит от объема защищаемых ресурсов. Решением уже пользуется одна из крупнейших российских медицинских сетей частных клиник в Москве", - комментирует директор "облачного" провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

По информации экспертов, подобные проекты уже реализуются на рынке, услуга не является новой.

Согласно данным "ТМТ Консалтинг", российский рынок IaaS (IT-инфраструктура как сервис) в 2018 году достиг 16,8 млрд рублей, увеличившись на 27%. Прогнозируется, что по итогам 2019 года рынок вырастет на 34%.