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НПО "Центротех" произвело отгрузку фильтров тонкой очистки для предприятия ГК "Роскосмос"

Уральское предприятие Росатома имеет большой опыт работы в области сверхтонкого фильтрования и создает совершенные пористые металлокерамические материалы для получения газа высокой чистоты

ТАСС, 14 ноября. ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) произвело отгрузку партии фильтров тонкой очистки (ФТО) для предприятия, входящего в состав дивизиона ГК "Роскосмос". Изделие используется в качестве комплектующих спецоборудования, работающего под избыточным давлением до 40 Мпа, сообщили в отделе по связям с общественностью УЭХК (Уральского электрохимического комбината).

ФТО предназначены для очистки газов, химически инертных к материалам ФТО (например, воздух, азот, гелий и смеси на их основе), от механических примесей размером более 5 мкм с целью обеспечения требуемой частоты применяемых рабочих и технологических сред.

Процесс очистки запускается в момент подачи на фильтрацию газов и может применяться в пневмогидравлических системах, агрегатах стендовых наземных комплексов и других объектах, в том числе в космических аппаратах.

Для обеспечения эффективной очистки высокопрочные металлокерамические фильтрующие элементы производства НПО "Центротех", используемые в фильтрах типа ФТО, сформированы из ультрадисперсного спеченного порошка, а сам корпус фильтра изготовлен из коррозионностойкой стали.

В 2019 году НПО "Центротех" завершил квалификационные испытания установочной партии фильтров тонкой очистки, изготовленных согласно конструкторской и технологической документации. За время испытаний ФТО полностью подтвердили соответствие своих технических характеристик требованиям действующих для них технических условий, а ООО "НПО "Центротех" - свою готовность к серийному производству данного вида продукции.

В отделе напомнили, что НПО "Центротех" имеет большой опыт работы в области сверхтонкого фильтрования, что позволило создать совершенные пористые металлокерамические материалы для получения газа высокой чистоты. В зависимости от потребности в применении разработанной номенклатуры фильтров ФТО могут быть использованы на любых предприятиях и объектах ГК "Роскосмос", в которых необходима тонкая очистка газов под высоким давлением.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

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