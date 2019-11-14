Депутаты Воронежской облдумы обсудили совершенствование первичной медпомощи в регионе

ТАСС, 14 ноября. Депутаты Воронежской облдумы обсудили совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в регионе.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, выездное заседание комитета по охране здоровья прошло в Новоусманском муниципальном районе. В мероприятии приняли участие председатель профильного комитета Иван Мошуров, члены комитета Андрей Благов, Людмила Ипполитова, Алексей Чернов и Владимир Коробов. К обсуждению вопросов, которые значились в повестке дня, были приглашены директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области Александр Данилов, замглавы департамента здравоохранения региона Наталия Нехаенко, глава администрации Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов, представители органов местного самоуправления, главные врачи ЦРБ.

Перед началом заседания члены комитета осмотрели ряд объектов здравоохранения, которые открылись в течение двух лет на территории Новоусманского муниципального района. Например, ФАП в поселке Лекарственный начал работу в начале 2017 года. В штате числится фельдшер, раз в неделю выездной прием ведет врач общей практики из Рогачевской врачебной амбулатории.

По словам фельдшера Лекарственного ФАПа Юлии Минаковой, под постоянным медицинским контролем находятся 314 жителей поселка, но летом количество потенциальных пациентов удваивается за счет дачников - рядом располагаются крупные садовые товарищества. "Ежедневно на приеме бывают до семи человек. Приходят на процедуры, прописанные врачом, на прививки либо на плановый осмотр", - рассказала она.

Иван Мошуров отметил хорошее медицинское оснащение фельдшерско-акушерского пункта, а также наличие анкет на онконастороженность, которые позволяют заподозрить и выявить ряд заболеваний на ранней стадии. Член комитета облдумы по охране здоровья, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова поинтересовалась, как проводится патронаж семей с новорожденными детьми, и предложила в случае необходимости организовать консультирование пациентов сотрудниками Перинатального центра.

Совещание в администрации района

Как усовершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи в регионе, депутаты, представители областного правительства и профессионального медицинского сообщества региона обсудили на совещании в администрации Новоусманского муниципального района.

По словам председателя Воронежской облдумы Владимира Нетесова, к 2021 году в области не должно остаться таких населенных пунктов, где при численности населения более 100 человек нет доступной первичной медпомощи.

"Нацпроект "Здравоохранение" направлен на улучшение качества, доступности и комфортности медицинской помощи. Среди основных его задач – снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий и масштабной профилактики, скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц", – сказал Нетесов.

Он напомнил, что президентом РФ поставлена цель достичь средней продолжительности жизни в стране свыше 80 лет к 2030 году. Большой вклад в осуществление этой задачи приходится именно на специалистов первичной медико-санитарной помощи. К 2021 году вся территория региона должна быть охвачена первичной медпомощью: фельдшерско-акушерские пункты, сельские амбулатории или мобильные медицинские комплексы должны появиться во всех населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 2 тыс. человек.

По мнению Мошурова, от сотрудников первичного звена зависит очень многое. "Именно отсюда, из ФАПов и сельских амбулаторий, начинается большая медицина. Если сегодня не заниматься развитием системы первичного звена, то все те огромные средства, которые выделяются из федерального и регионального бюджетов на развитие здравоохранения, не помогут снижению смертности и увеличению продолжительности жизни нашего населения, – подчеркнул он. – Я рад, что у нас есть не только современные медицинские учреждения на селе, но и высококвалифицированные кадры, которые знают своих пациентов и при необходимости вовремя направят их в учреждения районного уровня либо специализированные клиники областного центра".

Наталия Нехаенко сообщила, что за основу новой современной модели первичной медико-санитарной помощи предложено взять проект "Бережливая поликлиника". Предполагается, что оптимизация коснется работы регистратуры, участковой службы, будет улучшено обслуживание пациентов на дому. А за счет информатизации службы (обустройство колл-центров, картохранилищ и регистратур по типу "Ресепшн") число личных обращений в регистратуру сократится более чем в три раза. А это означает отсутствие очередей и улучшение качества предоставляемых услуг.

Материальная база

В ходе выездного заседания было отмечено существенное усиление материально-технической базы детских поликлиник в регионе. Так, в 2019 году в 41 детской поликлинике переформатировано решение внутренних пространств, что обеспечило комфортность пребывания детей. А 43 детских медучреждения дооснастили современным медицинским оборудованием за счет средств федерального и областного бюджета на общую сумму 175 млн рублей.

В ближайшие годы в Воронежской области появятся восемь мобильных комплексов, один передвижной комплекс для детей, пять мобильных флюорографов, 24 передвижных ФАПа. Новая модель первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться на базе 77 подразделений в Воронеже и 128 – в районах области.

Борьба с онкозаболеваниями

Как сообщил Мошуров, огромное значение в осуществлении задачи по снижению смертности населения имеет региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". В области планируется открытие семи центров амбулаторной онкопомощи на базе многопрофильных крупных медицинских организаций. Первичные онкологические отделения с дневным стационаром будут обслуживать территории с численностью населения от 50 тыс. человек.

"Наша главная цель – сокращение сроков диагностики и повышение ее качества. В центрах будут осуществлять не только диагностическое наблюдение пациентов с онкодиагнозом, но и проводить химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара. Таким образом, людям не будет нужды ездить на плановые процедуры в воронежские клиники, все необходимое лечение можно будет получить рядом с домом", – пояснил глава профильного комитета.

Обеспеченность персоналом

Масштабный региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" требует подготовки дополнительного количества специалистов. Среди них онкологи, рентгенологи, медицинские психологи и физиотерапевты.

Сегодня обеспеченность врачами и средним медперсоналом в регионе выше среднероссийского показателя, отмечают в пресс-службе. Во многом это стало возможным благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Так, в период с 2012 по 2018 годы 655 медработников, принявших участие в программах, трудоустроены в сельской местности. В 2019 году было привлечено еще 68 врачей и 25 фельдшеров.

Вопросу закрепления медицинских специалистов, особенно в сельской местности, депутаты уделили особое внимание. Так, Алексей Чернов поинтересовался, какие меры соцподдержки медработников активнее всего используются исполнительными органами власти. Наталия Нехаенко сообщила, что за четыре года медикам было передано в пользование более 150 объектов недвижимости, а в 15 районах осуществляется компенсация найма жилья. Кроме того, согласно закону, принятому Воронежской областной думой в 2017 году, медработникам первичного звена и скорой помощи, постоянно проживающим в сельской местности, предоставляются в аренду земельные участки для строительства с правом их дальнейшей приватизации.

В настоящее время рассматриваются и другие варианты формирования жилого фонда для представителей первичной медико-санитарной помощи. Например, предоставление субсидий на строительство жилья, льготное ипотечное кредитование, строительство жилья в специализированном кооперативе по примеру ПЖСК "Учитель".

Итоговая резолюция

По итогам выездного заседания комитета Воронежской облдумы по охране здоровья была принята резолюция. В ней отразили роль депутатов регионального парламента в части контроля над реализацией комплекса мероприятий в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Кроме того, парламентарии заявили о необходимости внесения изменений в порядок целевого набора студентов медицинских вузов и колледжей в пользу развития сельской медицины. Для разработки этой законодательной инициативы решено создать рабочую группу из депутатов, представителей профильных департаментов правительства региона, специалистов медицинского сообщества и высшей школы Воронежской области.