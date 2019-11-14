Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новая аглофабрика ММК признана "Событием года" на "Металл-Экспо 2019"

Самая современная в России аглофабрика №5 Магнитки вошла в строй в июле 2019 года, в церемонии ее запуска участвовал президент России

ТАСС, 14 ноября. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом конкурса "Главное событие 2019 года в металлургии России". Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", этой награды ММК был удостоен за реализацию проекта по строительству новой аглофабрики №5, которую запустили в июле нынешнего года.

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла в Москве в рамках официального приема по случаю открытия ведущей специализированной промышленной выставки "Металл-Экспо 2019". Лауреатам вручили почетные дипломы и символические трофеи, выполненные в виде скульптуры металлурга.

Самая современная в России аглофабрика №5 Магнитки вошла в строй в июле 2019 года. В церемонии ее запуска принимал участие президент России Владимир Путин. Максимальная производительность аглофабрики – 5,5 млн т высококачественного агломерата в год. Аглофабрика оснащена 19 высокоэффективными природоохранными объектами. 

"Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела", – подчеркнул председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников.

Запуск новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики №4. В результате этого выбросы пыли сократились в два раза (на 2,1 тыс. т в год), диоксида серы – в четыре раза (на 3,5 тыс. т в год), бензапирена – в 16 раз. Помимо этого, сократились сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 т в год; уменьшились технологические отходы аглоцеха для размещения в шламохранилище №2 на 13,75 тыс. т в год.

Конкурс "Главное событие года в металлургии России" учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки "Металл-Экспо" с целью поддержания и популяризации инновационных проектов металлургической отрасли. Ежегодно он отмечает важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от €100 млн. Магнитогорский металлургический комбинат до этого трижды становился лауреатом конкурса. В 2011 и 2012 годах он был отмечен за строительство и ввод в эксплуатацию двух очередей современного комплекса холодной прокатки (стан 2000) в ЛПЦ №11, в 2017 году ММК получил награду за пуск агрегата непрерывного горячего цинкования №3.

25-я юбилейная выставка "Металл-Экспо 2019" проходит на ВДНХ 12-15 ноября. В выставке прошлого года участвовали 560 компаний из 32 стран мира, в том числе 313 российских, в 2018 году форум посетили свыше 30 тыс. специалистов.

Реклама на ТАСС
Депутаты Воронежской облдумы обсудили совершенствование первичной медпомощи в регионе
По словам спикера парламента Владимира Нетесова, к 2021 году в области не должно остаться таких населенных пунктов, где при численности населения более 100 человек нет доступной первичной медпомощи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС