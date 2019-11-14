Новая аглофабрика ММК признана "Событием года" на "Металл-Экспо 2019"

ТАСС, 14 ноября. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом конкурса "Главное событие 2019 года в металлургии России". Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", этой награды ММК был удостоен за реализацию проекта по строительству новой аглофабрики №5, которую запустили в июле нынешнего года.

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла в Москве в рамках официального приема по случаю открытия ведущей специализированной промышленной выставки "Металл-Экспо 2019". Лауреатам вручили почетные дипломы и символические трофеи, выполненные в виде скульптуры металлурга.

Самая современная в России аглофабрика №5 Магнитки вошла в строй в июле 2019 года. В церемонии ее запуска принимал участие президент России Владимир Путин. Максимальная производительность аглофабрики – 5,5 млн т высококачественного агломерата в год. Аглофабрика оснащена 19 высокоэффективными природоохранными объектами.

"Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела", – подчеркнул председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников.

Запуск новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики №4. В результате этого выбросы пыли сократились в два раза (на 2,1 тыс. т в год), диоксида серы – в четыре раза (на 3,5 тыс. т в год), бензапирена – в 16 раз. Помимо этого, сократились сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 т в год; уменьшились технологические отходы аглоцеха для размещения в шламохранилище №2 на 13,75 тыс. т в год.

Конкурс "Главное событие года в металлургии России" учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки "Металл-Экспо" с целью поддержания и популяризации инновационных проектов металлургической отрасли. Ежегодно он отмечает важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от €100 млн. Магнитогорский металлургический комбинат до этого трижды становился лауреатом конкурса. В 2011 и 2012 годах он был отмечен за строительство и ввод в эксплуатацию двух очередей современного комплекса холодной прокатки (стан 2000) в ЛПЦ №11, в 2017 году ММК получил награду за пуск агрегата непрерывного горячего цинкования №3.

25-я юбилейная выставка "Металл-Экспо 2019" проходит на ВДНХ 12-15 ноября. В выставке прошлого года участвовали 560 компаний из 32 стран мира, в том числе 313 российских, в 2018 году форум посетили свыше 30 тыс. специалистов.