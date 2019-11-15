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Департамент общественных связей Тюменской области получил профессиональную премию

Крупнейшая в Восточной Европе и Средней Азии престижная коммуникационная премия Eventiada IPRA Golden World Awards признана ООН и имеет консультативный статус ЮНЕСКО

ТАСС, 15 ноября. Проект "Берегите детей" департамента общественных связей Тюменской области занял третье место в номинации "Лучший общественный проект" в престижной коммуникационной премии Eventiada IPRA Golden World Awards, сообщили в пятницу в департаменте.

"Премию присуждает одна из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Организация создана в 1955 году в Лондоне и занимается формированием коммуникационных стандартов в масштабах мира. Признана ООН, имеет консультативный статус ЮНЕСКО, Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) - одного из главных органов Организации Объединенных Наций", - сказано в сообщении.

Директор департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский отметил, что в данной номинации удалось победить признанных мировых лидеров в сфере коммуникации.

"Все, что случилось, это удивительная история. В номинации "Лучший общественный проект" нам удалось победить проекты таких глобальных и национальных лидеров в сфере коммуникаций, как международная компания Ketchum, работающая в 70 странах мира. Несколько лет назад Ketchum смогли сделать удивительную вещь, получить для своих клиентов 30 Каннских львов за один фестиваль. Компания CROS, признанная коммуникационным агентством года в России и странах СНГ. Российская дочка самой признанной в мире сети коммуникационных агентств BBDO. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг однажды даже объявил в городе день BBDO. Попасть с коллегами в один шорт-лист - уже большая честь. Нас опередили проекты представительства Еврокомиссии в Эстонии и крупнейшей международной фармкомпании Pfizer - они разделили первое место. Второе место получил проект, созданный лучшим агентством Центральной и Восточной Европы Mikhailov&Partners для компании Epson. Если я не ошибаюсь, эту коммуникационную группу возглавляет известный российский журналист Марианна Максимовская", - добавил он.

Eventiada IPRA Golden World Awards - крупнейшая премия Восточной Европы и Средней Азии в сфере коммуникаций, которая вручается за соответствие высочайшим стандартам, инновационный подход, качество планирования и исполнения коммуникационных кампаний. Премия вручается с 2011 года и является этапом глобальной премии - IPRA Golden World Awards (GWA). Организаторами Eventiada IPRA Golden World Awards выступают КГ "Орта", Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA, Ассоциация Менеджеров, философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет. Премия проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, МИА "Россия сегодня", Sostav, РАОС, АКМР, РАСО и АКОС.

В 2019 году международное жюри Eventiada IPRA GWA оценило проекты, поступившие из 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.

В шорт-лист конкурса в разных номинациях попали проекты Samsung Electronics, петербургского футбольного клуба "Зенит", Volkswagen Group, Norilsk Nickel, Л’Этуаль, PepsiCo, Coca-Cola, Procter&Gamble, ЛУКойл, Росатом, Nivea, ВТБ (Беларусь), Nestle, СУЭК, Tinkoff Group, Renault, Jaguar Land Rover, S7 Airlines, Sberbank Private Banking, РЖД и другие.

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