Научно-техническая игра-практикум "Креативный коллайдер" впервые прошла на ПАО "МЗИК"

ТАСС, 15 ноября. Научно-техническая игра-практикум "Креативный коллайдер" для молодых специалистов Машиностроительного завода имени М.И. Калинина (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз - Антей") впервые прошла на предприятии 14 ноября.

Как рассказали в пресс-службе МЗИК, игра – одно из звеньев системы мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества молодежи. Ее цель – показать преимущества проектного метода решения актуальных задач. Темы для обсуждения предложили руководители ведущих подразделений ПАО "МЗИК". Так, командам-участницам "Креативного коллайдера" необходимо было выдвинуть и "прокачать" инновационные идеи по вовлечению персонала в процесс развития технологий бережливого производства, внедрению автоматизированных информационных систем, расширению ассортимента гражданской продукции, формированию кадрового резерва, привлечению молодежи к научно-техническому творчеству. Всего за два часа ребята должны были не только сгенерировать идеи по каждому направлению, но и разработать механизм их воплощения, спрогнозировать ожидаемые результаты и оформить выводы в виде презентации.

"Отличительная особенность "Креативного коллайдера" заключается в том, что автором уникальной, а, самое главное, работающей идеи может стать человек далекий от исследуемой проблемы. К примеру, самые эффективные механизмы развития кадрового резерва предложили ребята, занятые на производстве, - инструментальщики и термисты. А представители отделов надежности и главного метролога были лучшими в разработке нового вида гражданской продукции", - отмечает председатель Совета молодежи завода Илья Рыжов.

По словам заместителя гендиректора ПАО "МЗИК" по персоналу Сергея Свинина, главное, что c помощью игры удалось заразить ребят желанием творчески мыслить и смело предлагать свои неординарные идеи. "Креативный коллайдер" доказал свою эффективность, а значит, мы будем и в дальнейшем проводить подобные мероприятия. Сегодня в числе участников были не только заводские команды, но и сборная ОКБ "Новатор", составившая достойную конкуренцию калининцам. А вообще, чем больше участников, тем интереснее и напряженнее борьба, поэтому в следующем году мы пригласим команды других предприятий Концерна ВКО "Алмаз - Антей" и сделаем "Креативный коллайдер" межрегиональным", - рассказал он.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.