В Воронежской облдуме состоялось "нулевое" чтение бюджета области на трехлетний период

ТАСС, 15 ноября. В ходе заседания Комитетов экономического и социального блоков Воронежской областной Думы парламентарии рассмотрели проект закона "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В заседании приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, председатели и члены комитетов регионального парламента, представители контролирующих органов, эксперты. С докладами выступили, а также ответили на вопросы депутатского корпуса руководители департаментов правительства области.

Владимир Нетесов отметил, что документ поступил в региональный парламент в установленный законодательством срок и уже активно обсуждается депутатским корпусом в тесном взаимодействии с представителями исполнительных органов власти региона, муниципальных образований, экспертным сообществом. Особое внимание председатель облдумы уделил принципам рассмотрения главного финансового документа региона.

"Главное, что формирование статей бюджета с каждым годом происходит во все более открытой обстановке, в конструктивном ключе, с учетом мнения жителей региона. Проект документа на ближайшие три года сохраняет свою социальную направленность, но в то же время предусматривает значительные средства на развитие и принимает во внимание участие региона в приоритетных национальных проектах", – подчеркнул он.

Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год с учетом федеральных средств пока запланирован в сумме 110 млрд 670 млн рублей. Исходя из этого объема и с учетом показателей долговой устойчивости определены максимальные расходные возможности – 113 млрд 561 млн рублей. Дефицит в размере 2 млрд 890 млн рублей является условным и имеет гарантированные источники финансирования.

Наиболее весомыми доходными источниками остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые составляют почти 62% в собственных доходах или около 54 млрд рублей. Всего налоговые и неналоговые доходы областного бюджета планируются на уровне 87,3 млрд рублей.

Приоритетом при составлении бюджета, как и прежде, остается выплата заработной платы, поскольку это основная государственная функция, подчеркнул по итогам рассмотрения главного финансового документа региона Нетесов.

"В 2020 году повышение зарплат бюджетникам будет продолжено. Дополнительные расходы областной казны на оплату труда, связанные с выполнением принятых на федеральном уровне решений, составят более 3,1 млрд рублей. Это на 1,6 млрд рублей (более чем в два раза) выше аналогичных расходов 2019 года", - рассказал спикер регионального парламента.

Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно, подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Так, общие расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в 2020 году составят почти 45 млрд 580 млн рублей, что на 4 млрд 264 млн рублей (10,3%) больше уровня 2019 года.

Консолидированные расходы бюджета в сфере образования в 2020 году оцениваются в 34 млрд 329 млн рублей с ростом к уровню 2019 года на 2 млрд 375 млн рублей или 7,4%.

Расходы региональной казны на физкультуру и спорт в следующем году составят 957 млн рублей, что на 164 млн рублей или 20,7% выше уровня 2019 года.

В ходе обсуждения параметров бюджета на ближайшие три года депутаты областной Думы задали представителям регионального правительства ряд вопросов, волнующих избирателей на территории их округов, и высказали пожелания, которые касались социального обеспечения, программы капитального ремонта объектов социального назначения в сфере здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты.

Также парламентариев интересовала возможность привлечения дополнительных федеральных средств на развитие сельского хозяйства, в том числе мелиорацию земель. Депутаты напомнили о задаче сохранения и привлечения молодежи на селе. По их мнению, необходимо вести работу уже со школьниками, для чего можно разработать программу специальных грантов, предусмотреть средства на создание аграрных классов в школах и сохранить компенсацию затрат на целевое обучение студентов по аграрным специальностям. Также обсуждался вопрос о возможности предоставления многодетным семьям, претендующим на получение земельного участка, денежной компенсации взамен земли, что решило бы вопрос уменьшения очереди семей, стоящих на учете.

Депутаты, в целом, одобрили проект закона, отметили в пресс-службе.

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, 25 ноября проекты законов будут еще раз рассмотрены на заседаниях профильных комитетов с учетом поступивших замечаний и предложений, 3 декабря - на пленарном заседании областной Думы в первом чтении, а 17 декабря – во втором чтении.