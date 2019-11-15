Москва, 15 ноября. ​​​​В БДТ имени Г.А. Товстоногова открывается выставочный проект "Метаморфозы". Для посетителей экспозиция будет доступна с 19 ноября по 17 декабря 2019 года.

Понятие "метаморфоза" подразумевает преобразование и трансформации. Сценография – это преобразование пространства и времени на сцене, создание формы для игры сюжетов и смыслов. Проект "Метаморфозы - это исследование тех изменений, что произошли в российской сценографии за минувшее столетие, выполненное на примерах наиболее ярких художников своего времени. И это не только метаморфозы, которые претерпевало сценографическое искусство, начиная с создания объединения "Мир искусства" и рождения "Парижских сезонов", но история творческих перевоплощений самих художников-постановщиков - героев экспозиции.

Выставка представит художественные миры четырех выдающихся российских театральных деятелей – Александра Бенуа, Эдуарда Кочергина, Михаила Шемякина и Юрия Купера. Выбор героев не спонтанен. Герои проекта ренессансные личности, люди "мира искусства" в самом широком понимании этого словосочетания.

Александр Бенуа – художник, историк искусства и художественный критик, один из основателей и идеологов объединения "Мир искусства" и редактор одноименного журнала. С Большим драматическим театром связана важная страница его творческой биографии как режиссера и театрального художника. Стоя у истоков рождения нового театра, Бенуа поставил семь спектаклей. В 1926 году Бенуа эмигрировал во Францию, где продолжил работать над театральными постановками в качестве художника, сотрудничая с балетной антрепризой Сергея Дягилева Ballets Russes и миланским оперным театром Ла Скала.

Эдуард Кочергин – советский и российский театральный художник, писатель, главный художник БДТ с 1972 года. Его творческий тандем с Г.А. Товстоноговым стал поистине знаковым для театра.

Михаил Шемякин – американский и российский художник и скульптор, проживающий в последние годы во Франции. Ему принадлежит новое слово в прочтении балетов "Щелкунчик" и "Коппелия". Персонажи Гофмана, какими их увидел в своих постановках художник, стали визитными карточками мастера.

Юрий Купер – американский и российский художник. Художественный облик мастера удивительно многогранен. Он – живописец, график, декоратор, архитектор, сценограф, дизайнер, ювелир, писатель, драматург, театральный деятель, поэт и писатель. Сценография Купера к спектаклю "Борис Годунов" в Большом театре в постановке Александра Сокурова номинирована на премию "Золотая маска" (2008). Им были созданы декорации и костюмы к спектаклям "Щелкунчик", "Кармен", "Метаморфозы". Последний спектакль – совместная работа художника с режиссером Никитой Михалковым, которая будет представлена на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова накануне открытия выставки.

Экспонаты для выставки предоставлены партнерами проекта, в числе которых Фонд Михаила Шемякина и Аукционный дом "Кабинетъ". Также в экспозицию войдут предметы из архива БДТ имени Г.А. Товстоногова и работы из собраний художников.

Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга в рамках Года Театра в России. Организатор проекта – благотворительный фонд "Ренессанс", возглавляемый писателем и продюсером культурных проектов Ирадой Вовненко. В качестве научного консультанта проекта выступил руководитель отдела новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский. Концепция выставочного пространства разработана архитектором Андреем Вороновым (объединение АРХАТАКА). Партнерами проекта "Метаморфозы" выступили PRIVATE BANKING Банка "Санкт-Петербург" и Группа RBI (входят компании RBI и "Северный город").

Информационное агентство России ТАСС – генеральный информационный партнер выставочного проекта.

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