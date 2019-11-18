Юбилейный сезон на "Эльбрусе" откроется 30 ноября

Москва, 18 ноября. "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии готовится открыть горнолыжный сезон. Если позволит погода, то уже 30 ноября любители зимних видов спорта смогут отметить 50-летний юбилей курорта. В день открытия сезона гостей ждет настоящий подарок — канатная дорога будет работать бесплатно с 11:00 до 17:00.
В программе — открытые любительские соревнования по спуску на горных лыжах и сноубордах, а также массовый карнавальный заезд: отпраздновать юбилей канатных дорог "Эльбруса" горнолыжникам предлагается в ретро-стиле. Гость с самым лучшим костюмом получит именной ски-пасс, а участники соревнований — призы и памятные подарки.
Праздник начнется в 11:00 и предложит активности на любой вкус. Завершится день традиционным фейерверком на поляне Азау. Подробная программа будет опубликована на сайте курорта "Эльбрус".
Первая декада ноября выдалась непривычно теплой, поэтому на "Эльбрусе" не работала система искусственного оснежения. Если к концу месяца не будет устойчивых морозов, дата открытия сезона будет перенесена. Об этом курорт сообщит заранее.