Юбилейный сезон на "Эльбрусе" откроется 30 ноября

Москва, 18 ноября. "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии готовится открыть горнолыжный сезон. Если позволит погода, то уже 30 ноября любители зимних видов спорта смогут отметить 50-летний юбилей курорта. В день открытия сезона гостей ждет настоящий подарок — канатная дорога будет работать бесплатно с 11:00 до 17:00.

В программе — открытые любительские соревнования по спуску на горных лыжах и сноубордах, а также массовый карнавальный заезд: отпраздновать юбилей канатных дорог "Эльбруса" горнолыжникам предлагается в ретро-стиле. Гость с самым лучшим костюмом получит именной ски-пасс, а участники соревнований — призы и памятные подарки.

Праздник начнется в 11:00 и предложит активности на любой вкус. Завершится день традиционным фейерверком на поляне Азау. Подробная программа будет опубликована на сайте курорта "Эльбрус" .

Первая декада ноября выдалась непривычно теплой, поэтому на "Эльбрусе" не работала система искусственного оснежения. Если к концу месяца не будет устойчивых морозов, дата открытия сезона будет перенесена. Об этом курорт сообщит заранее.