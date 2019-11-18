Текслер поставил задачи по развитию первичного звена здравоохранения на Южном Урале

ТАСС, 18 ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 ноября провел совещание по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи в регионе. Как сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства, в заседании приняли участие первый замгубернатора Ирина Гехт, замгубернатора Сергей Шаль, министр здравоохранения региона Юрий Семенов и министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин. Обсуждались задачи, выполнение которых позволит улучшить работу поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), скорых в городах и районах области.

В управлении уточнили, что Текслер акцентировал внимание профильных заместителей и министров на решении первоочередных задач: строительство ФАПов и амбулаторий для врачей общей практики (ВОП) в небольших населенных пунктах, модернизация и ремонт районных, городских поликлиник, больниц, а также совершенствование работы службы скорой медицинской помощи.

Губернатор подчеркнул важность решения проблемы дефицита медицинских кадров. "Имея на территории области медицинский университет, мы должны использовать все его возможности, максимально мобилизовать студентов, чтобы они шли в профессию, в том числе работать в муниципалитетах. Это важно для стабильной работы - нам сегодня не хватает порядка 2 тыс. врачей, и ежегодно мы должны 400-500 врачей привлекать в наши учреждения, чтобы решить проблему нехватки кадров. Считаю это особенно важным для достижения ключевой задачи первичного звена здравоохранения – снижения уровня общей смертности", - цитируют в управлении слова главы региона.

На совещании отметили, что необходимо сделать первичную медицинскую помощь доступной населению и качественной. На реализацию этих целей направлен нацпроект "Здравоохранение". "Данные соцопросов, а также анализ обращений граждан в органы власти показывают, что тема доступности и качества первичной медицины остается в тройке самых актуальных для жителей Южного Урала. А моя личная оценка – это вопрос №1 сегодня в регионе. Мы должны досконально проанализировать все недостатки, которые существуют в первичном звене – буквально по каждому учреждению здравоохранения", – отметил губернатор.

При правительстве Челябинской области создан экспертный совет по снижению смертности, в его структуре выделен ряд профильных групп: по онкологии, детской смертности, кардиологии и отдельно по первичной помощи. Новый совет призван способствовать более эффективному решению задач нацпроекта "Здравоохранение", снижению уровня смертности и повышению средней ожидаемой продолжительности жизни на Южном Урале.

Ожидаемые результаты

По словам Юрия Семенова, ожидаемый результат доступности первичной медико-санитарной помощи – это создание или замена ФАПов (к 2024 году планируется построить 100 ФАП, ВОП), приобретение мобильных медицинских комплексов (к 2021 году – 17 мобильных комплексов), реализация проекта "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" (к 2023 году будет реализован во всех медорганизациях области), развитие санитарной авиации (к 2024 году эвакуация 1584 человек), развитие скорой медицинской помощи (в 2021 году – создание единой диспетчерской службы).

В управлении отметили, что в 2019 году на Южном Урале будут построены 24 ФАПа. По мнению Текслера, предпочтение следует отдавать быстровозводимым конструкциям модульного типа, которые отвечают современным требованиям. "Уже в следующем году будут созданы и укомплектованы кадрами два центра амбулаторной онкологической помощи, а до 2024 года дополнительно - 14 центров. Активно продолжат работать мини-поликлиники на селе – это так называемые передвижные медицинские комплексы, когда бригады врачей выезжают в населенные пункты для медосмотров жителей", - сказано в сообщении.

Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ

До 10 января 2020 года власти всех регионов РФ должны проанализировать действующий кадровый состав во всех медицинских организациях и предложить план борьбы с кадровым дефицитом. Такое поручение дала в октябре министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на всероссийском совещании о принципах модернизации первичного звена здравоохранения, участие в котором приняли представители всех субъектов РФ. "Когда мы говорим о доступности первичной медицинской помощи, мы подразумеваем, с одной стороны, наличие правильной и правильно расположенной инфраструктуры, основных фондов и медицинского оборудования, а с другой стороны - наличие необходимых кадров", - приводит ТАСС слова Скворцовой.

Регионы должны определить перечень медицинских организаций, требующих капитального ремонта, реконструкции, и отдельно те здания, которые необходимо снести, а на их месте построить новые. "Эти перечни и лягут в основу уже при формировании дорожных карт региональных программ модернизации инфраструктуры первичного звена здравоохранения", - пояснила министр.

Скворцова подчеркнула, что при дооснащении и переоснащении учреждений отечественная техника и медицинские изделия должны быть в приоритете. По ее словам, Минздрав и Минтруд проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников. Законопроект будет готов к апрелю 2020 года. В целом, по словам министра, переход на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране, это было сделано по поручению президента РФ. Глава правительства отметил, что общей задачей является улучшение качества первичной медицинской помощи. По его словам, в настоящее время состояние больниц и поликлиник на местах "весьма сложное, в некоторых местах - просто тяжелое".

Как сообщил Медведев, в рамках подписанного постановления будет проведена инвентаризация объектов здравоохранения. "Их очень много, и они в очень разном состоянии: какие-то из них приличные, приемлемые, какие-то в весьма и весьма непростом состоянии в настоящий момент находятся, это прежде всего, как раз, первичное звено - ЦРБ, поликлиники", - заметил премьер. После инвентаризации регионы РФ должны будут предусмотреть новые схемы размещения объектов здравоохранения.

О федеральном проекте

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.