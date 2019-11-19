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Российские музеи впервые "встроят" в туристские маршруты

По мнению замминистра культуры Аллы Маниловой, это позволит музеям правильно выстраивать логистику, формировать событийный календарь, рассчитывать и распределять туристские потоки, а также создавать новые бренды

ТАСС, 19 ноября. Российские музеи впервые "встроят" в туристские маршруты. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на сессии "Музеи на брендовых маршрутах России", которая прошла в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Также в мероприятии приняли участие руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, заместитель руководителя Ростуризма, советник президента Союза музеев России Сергей Корнеев, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, директора музеев со всей страны, а также представители туристского сообщества.

Эксперты обсудили направления и перспективы реализации национальных музейных маршрутов и возможности интеграции в них музеев различного уровня.

По мнению Аллы Маниловой, повышение внутреннего и внешнего спроса на российские музеи и, в первую очередь, музеи-заповедники, требует объединения их усилий и компетенций с туристической отраслью.

"В России минимум 50% внутреннего рынка, внутреннего туризма приходится на культурный туризм. И внешний, въездной туризм дает минимум 80% - это культурный туризм. В этом смысле музеи, которые сохраняют наше культурное наследие, являются главными не только культурными, но и туристскими институциями и дестинациями. Поэтому идея сделать проект "Музеи России на брендовых маршрутах", на мой взгляд, лежит на поверхности", - сказала она.

Замминистра также отметила, что туротрасли музеи необходимы с точки зрения формирования рынка и его привлекательности, тогда как для музеев-заповедников успешность в туризме синонимична успешности в музейной сфере.

"Вот почему эти интересы в случае с нашим музейным проектом абсолютно совпадают. Надо двигаться музеям вместе с профессиональным туристским бизнесом, без которого нашим музеям, в первую очередь, музеям-заповедникам тоже очень сложно, потому что никто директоров этому не учил", - подчеркнула Алла Манилова.

По ее мнению, объединение усилий обоих сообществ в рамках проекта поможет музеям правильно выстраивать логистику, формировать событийный календарь, рассчитывать и распределять туристские потоки, а также создавать новые бренды.

В свою очередь, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова выразила мнение, что российским музеям нужно встраиваться в комплекс всемирных культурных объектов.

"Для продвижения бренда России нужны объекты всемирного наследия. Хорошие результаты показали Ярославль и Псков, там появилась инфраструктура, гостиницы", - сказала она.

В ходе сессии большой акцент докладчики делали на событийном туризме как способе привлечения аудитории в небольшие города.

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, советник президента Союза музеев России Сергей Корнеев отметил, что российским городам стоит включаться в событийный туризм.

"Многие едут в Вену на оперу. Нам надо делать так же, у нас есть замечательные театры, не только в Москве и Петербурге. Это важная тема для людей, которые всегда хотят праздника", - подчеркнул он и предложил сделать мероприятия на тему русской зимы.

Директор Национальной ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков напомнил о важности захода музеев в интернет и новых способов коммуникации с аудиторией, а также рассказал о запуске проекта "Паспорт туриста" на маршруте "Серебряное ожерелье России". Получить документ можно в любом туристско-информационном центре (ТИЦ) маршрута. Посетив какой-либо из городов ожерелья, турист сможет поставить в паспорт соответствующую печать, а, собрав все 11 печатей, получить приз – бесплатный тур в один из культурных центров России.

"Туризм в нашей стране – это, прежде всего, именно культурный туризм. Мы с ужасом констатируем, что число запросов в ТИЦы о музеях из года в год не увеличивается. И оно даже уменьшается, если говорить о соотношении к общему количеству запросов. Очень часто это связано с тем, что у нас просто нет достоверной, правильной информации о музеях. И музеи, в свою очередь, такую информацию нам не предоставляют", - отметил он.

Также Ушаков подчеркнул, что очень успешно работает проект "Музейный инфоцентр", который дает возможность передавать информацию о российских музеях в зарубежные офисы, центры науки и культуры, которые открыты за границей, а также в туристские информационные центры.

"Это самый активный старт проекта за все те годы, которые я занимаюсь туристскими информационными центрами. Более 200 музеев из 50 регионов присоединились за первые две недели. Они передают нам информацию, которая транслируется конечному потребителю – туристам, которые собираются приехать к нам из-за рубежа. Вместе с тем, лишь треть музеев предоставляет ту информацию, которую очень интересно читать. Это очень мало".

Сессия "Музеи на брендовых маршрутах России" стала продолжением цикла презентационно-выставочных мероприятий, проводимых Минкультуры России и направленных на развитие и продвижение музеев в рамках национальных культурно-познавательных проектов "Золотое кольцо России", "Серебряное ожерелье России", "Русские усадьбы", "Императорский маршрут", "Россия – Родина космонавтики". В конце ноября-начале декабря мероприятия этого цикла также пройдут в Екатеринбурге и Москве.

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