Губернатор ЯНАО оценил ход заготовки оленины в Ямальском районе

ТАСС, 19 ноября. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил убойный комплекс муниципального предприятия "Ямальские олени" рядом с посeлком Юрибей. Там он оценил ход заготовительной кампании, которая стартовала в округе в начале ноября, сообщили в пресс-службе губернатора.

Там отметили, что в этом году оленеводы – представители национальных общин и малых предприятий, получают за сданное мясо почти вдвое больше, чем раньше, – 450 рублей за килограмм первой категории. А со следующего года увеличение приeмной цены коснeтся абсолютно всех категорий оленеводческих хозяйств. Глава региона пообщался с представителями общин "Харп" и "Я Ерв", которые пригнали стада на убой. Оленеводы рассказали, что уже оценили изменение закупочной цены.

"Больше чем в два раза мы подняли закупочную цену. Оленеводы уже видят разницу, видят, что денег они могут получить больше, если хорошо провели сезон, получили здоровое поголовье. Теперь все зависит от самого оленевода. Если он следит за своим стадом правильно с точки зрения ветеринарии, с точки зрения питания, то возможности для большего заработка повышаются", – отметил Артюхов.

Глава региона также сообщил представителям общин о повышении кочевых выплат. С 2020 года ежемесячное пособие для жителей, ведущих традиционный образ жизни, вырастет на 2 тыс. – до 5 тыс. рублей в месяц. Об этом губернатора просили представители коренных народов.

На убойном комплексе Дмитрию Артюхову показали технологический процесс, рассказали, как проводится ветеринарная экспертиза, по каким признакам определяют категорию мяса. Под первую преимущественно попадает полученное от более молодых и упитанных оленей.

За две недели на предприятии заготовлено более 100 т оленины, в планах на сезон – 300 т. Это на 30 т больше, чем в прошлом году. Комплекс построен в 2012 году по финскому проекту, оснащен оборудованием, сертифицированным по нормам Евросоюза. Основные объeмы мяса направляются на экспорт. Очередная партия, 110 т, отправится в Финляндию на следующей неделе. Также подготовлены к отправке 2 тыс. оленьих шкур.

"В этом году мы ожидаем стопроцентное исполнение показателя в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за счет мяса оленя, заготовленного в эту убойную кампанию. В планах наших экспортеров – 400 т. Опыт прошлого года по шкурам оказался удачным: в этом году мы поставим в Финляндию вдвое больше – 10 тыс. штук", – сообщил директор регионального департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай.

С начала кампании в округе заготовлено 330 т мяса оленя. Забой ведется в Ямальском, Приуральском, Пуровском и Тазовском районах. Всего в этом году планируется заготовить 2,4 тыс. т оленины.