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Международный хакатон Digital age пройдет в Мексике и Бразилии

Победители, в частности, получат грант на участие в международном технологическом Форуме Digital wave 2020

Москва, 19 ноября. Международный хакатон Digital age пройдет в Мексике и Бразилии. Хакатон направлен на разработку решений в области нейротехнологий и искусственного интеллекта, технологий виртуальной и дополненной реальностей, больших данных, технологий беспроводной связи, а также компонентов робототехники и сенсорики и поиск алгоритма их применения в следующих сферах:

1. Государство и общество;

2. Маркетинг и реклама;

3. Медиа и развлечения;

4. Образование и кадры.

Хакатон пройдет в два этапа:

Заочный этап: 15 ноября - 03 декабря 2019 года. 

Очный этап: 5-6 декабря 2019 года в Мексике (г. Мехико) и 10-11 декабря 2019 года в Бразилии (г. Сан-Паулу).

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе www.digitalagehack.com и прислать презентацию проектной идеи, посвященной использованию сквозных технологий в одной из четырех номинаций (с расширением .pdf) на почту: info@digitalagehack.com.

Презентация должна содержать:

- номинацию, наименование, краткое описание проекта (1 слайд);

- краткое описание технологий в проекте (1 слайд);

- план реализации проекта в рамках хакатона, например, в формате дорожной карты (1 слайд);

- описание команды проекта с указанием навыков и опыта каждого члена команды, контактные данные (1-2 слайда).

Не позднее 24 часов после направления презентации придет ответ, проходит ли участник на очный этап и в какой стране.

Победители хакатона получат:

1. Грант на участие в международном технологическом Форуме Digital wave 2020;

2. Сертификат победителя;

3. Поддержку проекта со стороны ФГБУ "Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники";

4. Широкое освещение в российских СМИ.

Также в рамках мероприятия состоится презентация Международных соревнований цифровых технологий IYRC Russia 2020.

Возрастная категория 18+.

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