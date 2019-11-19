X Гатчинский полумарафон завершился в Ленинградской области

Москва, 19 ноября. В Ленинградской области состоялся юбилейный X Гатчинский полумарафон. В забеге приняли участие 2912 спортсменов из 240 городов России и 10 стран мира.

В этом году полумарафонская дистанция состояла из двух кругов и была дополнена забегами на 1,5 и 11 км, а также детскими стартами в челночном беге 4х10 м.

По итогам соревнований победителями X Гатчинского полумарафона стали: среди мужчин - Владимир Пономарев, преодолевший дистанцию за 1 час 7 минут 19 секунд, среди женщин - Евгения Сухорученкова, ее время 1 час 16 минут 5 секунд.

Трасса Гатчинского полумарафона проходила по историческому центру Гатчины, в том числе вблизи памятников культурного наследия. Во время забега были задействованы все городские службы и учреждения, предприятия и фирмы, усилия которых позволили оказать радушный прием гостям.

После финиша участников полумарафона ждала полевая кухня. Восстановить силы и поделиться впечатлениями от участия в забеге каждый из них мог бесплатно в бассейне и городском банном комплексе.

Каждый финиширующий участник полумарафона получил памятную медаль, а победители – ценные призы.

За борьбой спортсменов следили профессиональный комментатор канала Eurosport Сергей Тихонов и создатель паблика "Нелегкая атлетика" Александр Вылегжанин – в рамках прямой трансляции.

Гатчинский полумарафон является хэдлайнером гатчинских стартов, в которые входят семь пробегов серии Gatchinarun. Для каждого из них разрабатывается индивидуальная концепция, чтобы повысить их привлекательность для аудитории и привлечь к бегу и здоровому образу жизни еще больше людей.

Регистрация на другие пробеги серии Gatchinarun.

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