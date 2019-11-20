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Научно-производственные достижения ММК отмечены наградами "Металл-Экспо 2019"

Предприятия и компании, входящие в Группу ПАО "ММК", стали лауреатами 25-й Международной промышленной выставки за высокотехнологичные разработки в сфере производства металлопродукции

ТАСС, 20 ноября. Магнитогорский металлургический комбинат и компании, входящие в Группу ПАО "ММК", стали лауреатами 25-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо 2019" за высокотехнологичные разработки в сфере производства металлопродукции. Об этом сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В частности, золотой медали выставки была удостоена совместная разработка ПАО "ММК", ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" и ОАО "Уральский трубный завод" по освоению производства рулонного проката и электросварных труб среднего и большого диаметров классов прочности К50-К52 с повышенной сопротивляемостью коррозионному растрескиванию при транспортировке сероводородсодержащих нефти и газа.

Золотой медалью и званием лауреата был также отмечен входящий в Группу ММК Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ". Этой награды метизники Магнитки были удостоены за реализацию масштабной инвестиционной программы по производству метизной продукции. Программа с объемом финансирования свыше 5 млрд рублей рассчитана на 2017-2020 годы и предполагает ввод в эксплуатацию 75 единиц нового высокотехнологичного оборудования по производству крепежа, проволоки и канатов, а также калиброванной стали.

Кроме того, ОАО "ММК-МЕТИЗ" получило серебряную медаль "Металл-Экспо" за освоение производства каната комбинированной свивки диаметром 37,0 мм ГОСТ 2688-80; также компания награждена дипломом выставки и званием лауреата за освоение производства гайки шестигранной с фланцем М6-М12 DIN 6923.

Еще одно предприятие Группы ММК – ЗАО "Магнитогорский завод прокатных валков" – удостоилось серебряной медали и звания лауреата "Металл-Экспо" за освоение производства мелкосортных и крупносортных (крупногабаритных) валков из заэвтектоидных сталей, отливаемых с использованием порошковых дисперсных модификаторов.

С целью поощрения и популяризации отечественных производственных, научно-производственных и научно-исследовательских коллективов, разработавших и внедривших в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции, оргкомитет выставки "Металл-Экспо" ежегодно награждает лучшие предприятия и организации дипломами лауреатов, а также золотыми и серебряными медалями. В этом году на соискание звания лауреата, золотых и серебряных медалей выставки было представлено 35 проектов в сфере производства металлопродукции, металлообработки, оборудования и технологий, экологии и ресурсосбережения.

Международная промышленная выставка "Металл-Экспо’2019", проходившая в Москве, объединила 570 компаний из 34 стран мира. ПАО "ММК" и ОАО "ММК-МЕТИЗ", у которых были отдельные стенды на форуме, получили дипломы за лучшие экспозиции.

О ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Компания производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2018 году Группой ММК было произведено 12,7 млн т стали и реализовано 11,7 млн т металлопродукции. Выручка Группы за 2018 год составила $8,214 млрд, EBITDA — $2,418 млрд.

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