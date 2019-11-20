Татарстан стал лидером медиарейтинга по теме импортозамещения в октябре

Москва, 20 ноября. Национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" представила итоги рейтинга за октябрь 2019 года по медийной активности российских регионов в области импортозамещения. Так, в указанный период лидерами рейтинга стали Республика Татарстан, Московская область и Краснодарский край.
В пятерку лидеров медиарейтинга вошли также Крым и Санкт-Петербург.
ТОП-10 регионов:
Место в рейтинге Регион МедиаИндекс
1. Татарстан 1 989,0
2. Московская область 1 701,1
3. Краснодарский край 1 445,0
4. Крым 1 284,0
5. Санкт-Петербург 1 108,4
6. Тюменская область 924,0
7. Нижегородская область 903,0
8. Ставропольский край 847,0
9. Свердловская область 794,6
10. Калужская область 768,8
Средства массовой информации сообщали, что Татарстан и Газпром на совещании в Иннополисе обсудили сотрудничество в рамках программы по импортозамещению для замены иностранных компрессоров LMF на российские. Также СМИ сообщали, что в Казани запланировали возведение биотехнологического центра по производству безвирусных садовых микрорастений, что позволит полностью решить проблему импортозамещения в посадочном материале.
В СМИ была информация, что предприятие "Фармалакт" в Богородском индустриальном парке Московской области выпустило первую партию продукции импортозамещающего детского питания, а на всероссийской сельскохозяйственной выставке "Золотая осень-2019" торжественно открылся стенд Московской области, где была представлена экспозиция достижений подмосковных производителей в сфере импортозамещения.
Средства массовой информации сообщали, что Краснодарский край принимает участие в реализации проекта по развитию агропрома – "Международная кооперация и экспорт" в рамках импортозамещения. Также журналисты сообщали, что в Краснодаре началось строительство биотехнологического центра по производству безвирусных садовых микрорастений в рамках программы по импортозамещению.
Возрастная категория 12+.