Татарстан стал лидером медиарейтинга по теме импортозамещения в октябре

Москва, 20 ноября. Национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" представила итоги рейтинга за октябрь 2019 года по медийной активности российских регионов в области импортозамещения. Так, в указанный период лидерами рейтинга стали Республика Татарстан, Московская область и Краснодарский край.

В пятерку лидеров медиарейтинга вошли также Крым и Санкт-Петербург.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс



1. Татарстан 1 989,0

2. Московская область 1 701,1

3. Краснодарский край 1 445,0

4. Крым 1 284,0

5. Санкт-Петербург 1 108,4

6. Тюменская область 924,0

7. Нижегородская область 903,0

8. Ставропольский край 847,0

9. Свердловская область 794,6

10. Калужская область 768,8

Средства массовой информации сообщали, что Татарстан и Газпром на совещании в Иннополисе обсудили сотрудничество в рамках программы по импортозамещению для замены иностранных компрессоров LMF на российские. Также СМИ сообщали, что в Казани запланировали возведение биотехнологического центра по производству безвирусных садовых микрорастений, что позволит полностью решить проблему импортозамещения в посадочном материале.

В СМИ была информация, что предприятие "Фармалакт" в Богородском индустриальном парке Московской области выпустило первую партию продукции импортозамещающего детского питания, а на всероссийской сельскохозяйственной выставке "Золотая осень-2019" торжественно открылся стенд Московской области, где была представлена экспозиция достижений подмосковных производителей в сфере импортозамещения.

Средства массовой информации сообщали, что Краснодарский край принимает участие в реализации проекта по развитию агропрома – "Международная кооперация и экспорт" в рамках импортозамещения. Также журналисты сообщали, что в Краснодаре началось строительство биотехнологического центра по производству безвирусных садовых микрорастений в рамках программы по импортозамещению.

Возрастная категория 12+.