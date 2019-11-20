Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Татарстан стал лидером медиарейтинга по теме импортозамещения в октябре

Второе место заняла Московская область, на третьем - Краснодарский край 

Москва, 20 ноября. Национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" представила итоги рейтинга за октябрь 2019 года по медийной активности российских регионов в области импортозамещения. Так, в указанный период лидерами рейтинга стали Республика Татарстан, Московская область и Краснодарский край.  

В пятерку лидеров медиарейтинга вошли также Крым и Санкт-Петербург.

ТОП-10 регионов:

      Место в рейтинге                       Регион                             МедиаИндекс

              1.                                        Татарстан                              1 989,0
              2.                                Московская область                    1 701,1
              3.                               Краснодарский край                     1 445,0
              4.                                           Крым                                     1 284,0
              5.                                  Санкт-Петербург                         1 108,4
              6.                              Тюменская область                           924,0
              7.                           Нижегородская область                     903,0
              8.                             Ставропольский край                       847,0
              9.                            Свердловская область                        794,6
            10.                               Калужская область                           768,8

Средства массовой информации сообщали, что Татарстан и Газпром на совещании в Иннополисе обсудили сотрудничество в рамках программы по импортозамещению для замены иностранных компрессоров LMF на российские. Также СМИ сообщали, что в Казани запланировали возведение биотехнологического центра по производству безвирусных садовых микрорастений, что позволит полностью решить проблему импортозамещения в посадочном материале.

В СМИ была информация, что предприятие "Фармалакт" в Богородском индустриальном парке Московской области выпустило первую партию продукции импортозамещающего детского питания, а на всероссийской сельскохозяйственной выставке "Золотая осень-2019" торжественно открылся стенд Московской области, где была представлена экспозиция достижений подмосковных производителей в сфере импортозамещения.

Средства массовой информации сообщали, что Краснодарский край принимает участие в реализации проекта по развитию агропрома – "Международная кооперация и экспорт" в рамках импортозамещения. Также журналисты сообщали, что в Краснодаре началось строительство биотехнологического центра по производству безвирусных садовых микрорастений в рамках программы по импортозамещению.

Возрастная категория 12+.

Реклама на ТАСС
Научно-производственные достижения ММК отмечены наградами "Металл-Экспо 2019"
Предприятия и компании, входящие в Группу ПАО "ММК", стали лауреатами 25-й Международной промышленной выставки за высокотехнологичные разработки в сфере производства металлопродукции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС