Школа в Сургутском районе вошла в ТОП-100 лучших школ России

ТАСС, 20 ноября. Школа №2 в поселке городского типа Федоровском Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры удостоилась диплома и медали Всероссийского конкурса "100 лучших школ России", а ее директор Сергей Капитонов - почетного знака "Директор года-2019". Об этом сообщили ТАСС в отделе информационной политики и аналитической работы Управления администрации Сургутского района по итогам федерального конкурса "100 лучших школ России", которые подвели на VIII Всероссийском образовательном форуме в Санкт-Петербурге. Критериями отбора в ТОП-100 являлись совокупные показатели по результатам деятельности образовательных организаций.

Коллектив школы поздравил с достижением глава Сургутского района Андрей Трубецкой. По его словам, в районе создаются условия для получения качественного образования всеми детьми, независимо от того, большая это школа с углубленным изучением предметов или маленькая школа-интернат в селе Локосове.

"Главной задачей в 2019 году было создание современной школы. Это не только новое или отремонтированное здание, но и учреждение с современным оборудованием и современными педагогами. Все инициативы федерального уровня мы в Сургутском районе подхватываем и реализуем", - сказал он.

Самое сложное в районе, по словам Трубецкого, - география, ведь на территории площадью более 105 тыс. кв. км – и школа в поселке Высокий Мыс, где 70 учеников, и Нижнесортымская школа в 200 км от Сургута, где учатся почти 2 тыс. детей. "За три года путем перепрофилирования мы создали почти 2 тыс. новых учебных мест и на 10% сократили число детей, которые учатся во вторую смену. Открыли шесть ресурсных центров по работе с одаренными детьми и один для учащихся с ОВЗ. К концу 2022 года в восьми школах района будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", которые войдут в федеральную сеть", - отметил Андрей Трубецкой.

Как уточнили в районном отделе информационной политики, Сургутский район впервые в России заключил концессионные соглашения на строительство школ в поселках Солнечном и Нижнесортымском. Кроме того, в августе 2019 года были подписаны прямые соглашения с инвестором и банком – участниками концессии на строительство школ в районе. В планах - развитие материально-технической базы учреждений в соответствии с современными тенденциями.

"Решение этих и других задач будет способствовать достижению главных целевых установок национального проекта "Образование" в целом", - констатировал глава района.

О школе

Школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов в поселке городского типа Федоровском Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2012 по 2018 год стала экспериментальной площадкой для опережающего введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. Уже четыре года на ее базе действует районный ресурсный центр по развитию физико-математического и шахматного направлений, работе с одаренными детьми.

"Эффективность работы педагогического коллектива подтверждается и тем, что в течение пяти лет 25 выпускников Федоровской школы №2 получили аттестаты с отличием и медали "За особые успехи в учении". В этом году коллектив учреждения получил грант губернатора на создание лагеря труда и отдыха. Хочется отметить, как грамотно Сергей Владимирович Капитонов работает с педагогами. Ему удалось значительно снизить документооборот, организовав труд учителей на площадке "Электронная учительская", - прокомментировала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.