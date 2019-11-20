Победители конкурса "СМИротворец" соберутся в Москве на финальные мероприятия

Москва, 20 ноября. В 2019 году экспертный совет XI Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений рассмотрел 9753 работы из 1048 СМИ из разных регионов России. Из них в числе победителей оказалось 41 средство массовой информации. Представители редакций ― авторы, журналисты, редакторы и руководители ― приедут в Москву, чтобы принять участие в финальных мероприятиях конкурса и увезти в регионы заслуженные награды и почетное журналистское звание "СМИротворца". Впервые подведение итогов конкурса пройдет в виде театрализованно-музыкального действа на тему журналистских работ, присланных на конкурс в этом году.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 25 ноября в концертном зале "Известия Hall" (Москва, ул. Малая Дмитровка, 1/7, стр. 8). Начало в 19:00. Вход на церемонию по билетам, аккредитация СМИ до 18:00 21 ноября по тел. +7-903-103-9170 и pressa@nazaccent.ru.

Программа финальных мероприятий конкурса рассчитана на три дня:

23 ноября ― на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова состоятся мастер-классы от преподавателей факультета и встреча с деканом Еленой Вартановой, также пройдут круглый стол "Освещение межэтнической тематики в российских СМИ" и встреча с председателем комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Ильдаром Гильмутдиновым;

24 ноября ― в Московском доме национальностей пройдут круглый стол на тему "Государственная национальная политика Москвы: инструменты, проблемы и перспективы" и автобусная экскурсия "Москва этническая: неизвестные факты истории и современности столицы России";

25 ноября победители конкурса "СМИротворец-2019" примут участие в работе III Медиафорума этнических и региональных СМИ. Программой предусмотрены панельная дискуссия и работа тематических площадок.

Перед церемонией награждения 25 ноября в информационном агентстве ТАСС (Москва, Тверской бульвар, д. 2) состоится пресс-конференция победителей конкурса. Начало в 17:30. На вопросы журналистов также готовы ответить:

- Анна Котова, статс-секретарь ― заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей, представитель организаторов конкурса;

- Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, председатель жюри "Этнических и локальных СМИ", инициатор конкурса;

- Ильдар Гильмутдинов, председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по делам национальностей;

- Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Всего с 2008 года через "СМИротворец" прошли более 64 тыс. журналистских работ, из которых 356 получили награды на федеральном этапе.

Всероссийскому конкурсу в 2019 году предшествовали три этапа в Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. СМИ, занявшие первые места в региональных конкурсах "СМИротворец-Юг", "СМИротворец-Волга" и "СМИротворец-Дальний Восток", автоматически попали в шорт-лист.

Творческое состязание рассчитано на участие федеральных и региональных, а также локальных и этнических СМИ.

В категории "Федеральные и региональные СМИ" жюри отметило 21 средство массовой информации в номинациях "Печать", "Телевидение", "Радио", "Интернет", "Родные языки". В шорт-лист этой категории вошли работы из 88 СМИ. Впервые в номинации "Блоги" были рассмотрены авторские сайты и страницы в социальных сетях.

В категории "Этнические и локальные СМИ" в шорт-лист вошли 145 работ из 75 средств массовой информации. И только 20 из них стали победителями в данной категории. Жюри отметило их по предоставленным журналистским работам в номинациях "Печать", "Телевидение", "Радио", "Интернет", "Родные языки", "Детские и молодежные СМИ" и "Поколение мультимедиа".

На портале "Национальный акцент" открыто интернет-голосование, которое продлится до 30 ноября. В борьбе за приз участвуют работы, попавшие в шорт-лист. Имена тех, кого интернет-пользователи выберут победителем, объявят в декабре.

В 2019 году конкурс проводился Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортер".

Подробности проведения конкурса "СМИротворец" в 2019 году на странице.

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