Регулярная встреча зарубежного бизнеса на Урале "Investors talks" пройдет в Екатеринбурге

ТАСС, 21 ноября. В среду, 11 декабря, в Екатеринбурге состоится V Регулярная встреча иностранного бизнеса на Урале "Investors’ talks" (18+). Организатор мероприятия - Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) при поддержке правительства Свердловской области. Темой встречи станет развитие делового и инвестиционного сотрудничества с Италией, сообщают организаторы.

"Сделано с Италией" - новый принцип российско-итальянского сотрудничества. По данным Федеральной таможенной службы РФ, за 2018 год товарооборот между Свердловской областью и Италией превысил показатель в $290 млн", - сказано в сообщении.

В КРСУ отметили, что итальянские компании находятся в поиске российских партнеров для создания совместной продукции. "На мероприятии обсудят, как инвесторы оценивают деловой климат Свердловской области и чего ожидать после ИННОПРОМА в 2020 году, где Италия выступит страной-партнером", - уточнили в Корпорации развития Среднего Урала.

В Свердловской области работают свыше 400 представительств иностранных фирм, офисы "большой четверки" консалтинговых компаний, располагаются отели ведущих мировых сетей, а аэропорт "Кольцово" входит в десятку лучших аэропортов мира. Декабрьская встреча Investors’ talks позволит узнать личные впечатления иностранцев о ведении бизнеса на Урале.

Формат встречи "Investors’ talks" ("Диалоги инвесторов") – это открытое общение и обмен мнениями между представителями иностранных компаний, работающих в Свердловской области, органами власти и экспертами по самым актуальным вопросам ведения бизнеса в России и конкретно в регионе. Традиционно в обсуждении участвуют порядка 70 представителей зарубежных компаний с иностранным капиталом. Встреча состоится на площадке отеля "Хаятт Ридженси Екатеринбург".

Зарегистрироваться можно по ссылке , отмечают в КРСУ.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Об Иннопроме

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.