{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Регулярная встреча зарубежного бизнеса на Урале "Investors talks" пройдет в Екатеринбурге

На мероприятии обсудят, как инвесторы оценивают деловой климат Свердловской области и чего ожидать после выставки "ИННОПРОМ-2020", где страной-партнером выступит Италия

ТАСС, 21 ноября. В среду, 11 декабря, в Екатеринбурге состоится V Регулярная встреча иностранного бизнеса на Урале "Investors’ talks" (18+). Организатор мероприятия - Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) при поддержке правительства Свердловской области. Темой встречи станет развитие делового и инвестиционного сотрудничества с Италией, сообщают организаторы.

"Сделано с Италией" - новый принцип российско-итальянского сотрудничества. По данным Федеральной таможенной службы РФ, за 2018 год товарооборот между Свердловской областью и Италией превысил показатель в $290 млн", - сказано в сообщении.

В КРСУ отметили, что итальянские компании находятся в поиске российских партнеров для создания совместной продукции. "На мероприятии обсудят, как инвесторы оценивают деловой климат Свердловской области и чего ожидать после ИННОПРОМА в 2020 году, где Италия выступит страной-партнером", - уточнили в Корпорации развития Среднего Урала.

В Свердловской области работают свыше 400 представительств иностранных фирм, офисы "большой четверки" консалтинговых компаний, располагаются отели ведущих мировых сетей, а аэропорт "Кольцово" входит в десятку лучших аэропортов мира. Декабрьская встреча Investors’ talks позволит узнать личные впечатления иностранцев о ведении бизнеса на Урале.

Формат встречи "Investors’ talks" ("Диалоги инвесторов") – это открытое общение и обмен мнениями между представителями иностранных компаний, работающих в Свердловской области, органами власти и экспертами по самым актуальным вопросам ведения бизнеса в России и конкретно в регионе. Традиционно в обсуждении участвуют порядка 70 представителей зарубежных компаний с иностранным капиталом. Встреча состоится на площадке отеля "Хаятт Ридженси Екатеринбург".

Зарегистрироваться можно по ссылке, отмечают в КРСУ.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Об Иннопроме

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В Москве пройдет XVII конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство"
В мероприятии 10 декабря примут участие крупнейшие российские предприятия транспортного сектора, ключевые грузоотправители, представители регуляторных органов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС