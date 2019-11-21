Уральский форум иностранных студентов и выпускников собрал более 200 участников

Челябинск, 21 ноября. Впервые на Урале на площадке Южно-Уральского государственного университета прошел масштабный трехдневный форум, посвященный обучению иностранцев в вузах России. Участники форума заявили о поддержке программы правительства РФ в приоритетном проекте "Экспорт образования" и желании привлечь внимание мирового сообщества к возможностям и перспективам получения образования в ведущих учебных заведениях Урала.

URAL FEST собрал более 200 представителей разных стран, объединив иностранных студентов и выпускников, выбравших для получения высшего образования университеты Уральского федерального округа.

"В настоящее время президент нашей страны, правительство Российской Федерации ставят задачу увеличивать количество иностранных студентов, которые будут обучаться в российских вузах. Это очень важная составляющая работы сферы образования. ЮУрГУ уделяет большое внимание вопросам улучшения качества образования иностранных студентов. Для этого мы создали Ассоциацию иностранных студентов", - сообщил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, приветствуя гостей и участников URAL FEST.

Для Южно-Уральского госуниверситета укрепление коммуникации со студентами из разных стран, улучшение условий их обучения и жизни - актуальная задача, потому что сейчас в вузе получают образование более 2200 иностранных студентов из 53 государств.

Форум проводился впервые по инициативе Ассоциации иностранных студентов Южного Урала, ведущей свою деятельность на базе ЮУрГУ, в рамках грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". Участники форума обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются студенты из зарубежных государств: специфика обучения и проживания иностранцев в новых для них условиях, межкультурная коммуникация, эффективное взаимодействие студентов, выпускников и вуза.

Высшие школы, институты и научно-образовательные центры ЮУрГУ продемонстрировали современные технологии. Участники форума могли познакомиться с научными достижениями университета с помощью презентационных и интерактивных площадок по таким направлениям, как геоинформационные системы, инженерия, технологии виртуальной реальности, криминалистика и многим другим. Были организованы образовательные тренинги, мастер-классы, круглые столы, а также культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.

По результатам работы форума была составлена итоговая резолюция, согласно которой создается Ассоциация иностранных студентов и выпускников Урала с целью организации единого сообщества иностранных студентов и выпускников Челябинской области и ближайших регионов для совместного решения актуальных проблем, реализации проектов и обмена опытом.