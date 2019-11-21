Компания "Эпик 380" воспользовалась помощью Фонда поддержки предпринимательства Югры

ТАСС, 21 ноября. Компания "Эпик 380", представленная четыре месяца назад губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой в ходе ее рабочей поездки в Нижневартовский район, воспользовалась помощью Фонда поддержки предпринимательства Югры. Об этом сообщили в четверг в фонде.

По словам гендиректора компании Рэнди Вэйд Картера, предприятие было основано три года назад для производства оборудования в сфере нефтегазодобычи. В 2018 году было заключено соглашение о сопровождении инвестиционного проекта "Производство насосных установок для гидравлического разрыва пласта". В том же году компании был предоставлен льготный заем в сумме 33 млн рублей. Эти средства позволили предприятию приобрести производственное оборудование, которое помогло повысить производительность, улучшить качество продукции. В начале октября 2019 года компания получила заем в размере 56 млн рублей от "Запсибкомбанка" на работы по производству оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом. Данная сумма - это 70% всей кредитной линии в 80 млн рублей.

В Фонде поддержки предпринимательства Югры добавили, что гендиректор и учредитель компании является гражданином Канады, который с 1996 года проживает в Нижневартовске. Производственная площадка находится в поселке Излучинске. Фирма максимально использует российское оборудование и материалы, от 25% до 70% в зависимости от категории. Кроме того, предприятие получило право использовать товарный знак "Сделано в Югре". ООО "Эпик 380" производит и формирует "флот", который обеспечивает работу гидроразрыва пласта для нефтесервисных и нефтяных компаний.

Как ранее сказал Картер, в планах компании в связи с реализацией нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" расширение экспортных поставок продукции в страны СНГ, Африки, а также в ОАЭ.

В фонде отметили, что поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Выдача средств под поручительство Фонда возможно благодаря программе "Гарантия", максимальная сумма, которую может получить предприниматель, - 100 млн рублей. Участие в данной программе возможно даже при отсутствии у бизнесмена залогового имущества или в том случае, если предприниматель не хочет передавать свое личное имущество в залог банку. Бизнесмену достаточно обратиться в банк-партнер фонда без предварительного обращения в сам фонд, решение примут в течение трех рабочих дней, если размер поручительства не превышает 5 млн рублей.

По данным Фонда поддержки предпринимательства Югры на 21 ноября, с начала года выдано 139 поручительств для 131 субъекта МСП. Сумма поручительств составила 938,3 млн рублей, финансирование – 1 млрд 724,2 млн рублей.

По данным, приведенным на официальном портале АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП), за девять месяцев 2019 года Фонд поддержки предпринимательства Югры занимает 8-е место в России по объему предоставляемых поручительств среди региональных гарантийных организаций и входит в четверку крупнейших гарантийных организаций по объему гарантийного капитала в России. На текущей момент размер гарантийного капитала составляет более 1 млрд 760 млн рублей.

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.