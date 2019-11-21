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Выставка Детской художественной школы имени Валентина Серова пройдет в Москве

Экспозиция в честь 85-летия художественной школы будет открыта для посетителей 26-30 ноября 2019 года в выставочном зале Московского Союза Художников

Москва, 21 ноября. В выставочном зале Московского Союза Художников (МСХ) 26 ноября Детская художественная школа (ДХШ) имени В.А. Серова при поддержке "НАШЕго Радио" и Фонда Валентина Серова открывает выставку, посвященную 85-летию старейшей художественной школы, директором которой является правнучка великого русского художника Екатерина Серова.

Основанная в 1934 году первая художественная школа Москвы с 1956 года расположена в особняке IX века (ул. Пречистенка, д. 32, стр 1), где в конце XIX века вела обучение детей знаменитая гимназия Л.И. Поливанова. ДХШ имени В.А. Серова в партнерстве с Фондом Валентина Серова способствует сохранению творческих традиций, заложенных старшим поколением.

На выставке будут представлены произведения основателей школы, нынешних преподавателей и учеников. Главные цели педагогического процесса ДХШ - развитие у юных художников образного восприятия, пластического его отображения, эстетическое воспитание и приобщение к культурным и духовным ценностям наследия мировой культуры, а также формирование профессиональных навыков и мастерства.

Выставка будет открыта для посетителей до 30 ноября 2019 года в выставочном зале МСХ (ул. Кузнецкий мост, д. 20). Режим работы зала: понедельник выходной, со вторника по пятницу вход с 12:00 до 19:00. Стоимость билета –  80 рублей, для пенсионеров, студентов и школьников – 50 рублей. Для художников, студентов художественных вузов, училищ, учащихся школ, инвалидов 1-2 группы, ветеранов ВОВ, служащих срочной службы, музейных работников, представителей прессы – вход бесплатный.

Возрастная категория 18+.

"Наше радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие исполнители, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "Наше Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".

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