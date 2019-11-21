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Тюменский губернатор: негативные эффекты от смены собственника Антипинского НПЗ устранены

Об этом Александр Моор сообщил в послании депутатам Тюменской областной думы

ТЮМЕНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Негативные эффекты для экономики Тюменской области от смены собственника банкротящегося Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) нивелированы. С новым руководством предприятия выстроены конструктивные отношения, сообщил в четверг в послании Областной думе губернатор региона Александр Моор.

НПЗ в 2019 году обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. Ранее он принадлежал группе "Новый поток". В мае завод остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка.

"Негативные для региона эффекты от этого события нивелированы. Завод работает и будет работать, а наше взаимодействие с его новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характер. В конце концов бизнес - это всегда риск. Эти риски влияют и на региональную экономику, этого не избежать. Нужно быть всегда готовым активно реагировать на такие вызовы", - сказал Моор.

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод. Производство было приостановлено, но потом возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс".

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