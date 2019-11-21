Уральские газовики успешно прошли проверку первыми морозами

ТАСС, 21 ноября. Газотранспортная система ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" без сбоев отработала в период резкого понижения температур, который был зафиксирован на Урале 19-20 ноября, сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ. Столбик термометра в эти дни опускался в отдельных территориях региона до минус 25 градусов по Цельсию.

Как сообщили в производственно-диспетчерской службе ГТЕ, единая система газоснабжения в зоне ответственности ООО функционировала в штатном режиме, никаких происшествий на трассе зафиксировано не было. Оборудование работало без сбоев. Также отмечается, что персонал, задействованный на производственных объектах, справился со всеми поставленными задачами.

Кроме того, с 20 по 21 ноября прошли тестовые испытания подземного хранилища газа "Совхозное" ООО "Газпром ПХГ" (Совхозное ПХГ) с целью подтверждения максимальной суточной производительности в сезоне отбора газа 2019/2020 годы. Испытания успешно завершены, и подтверждена максимальная производительность Совхозного ПХГ – 70 млн куб. м в сутки. В ходе проведения испытаний были задействованы следующие газотранспортные системы в зоне ответственности общества: Оренбургский коридор, "Домбаровка – Оренбург", "Оренбург – Самара – Мокроус", "Оренбургский газоперерабатывающий завод – Совхозное ПХГ", а также "Бухара – Урал".

Совхозное ПХГ расположено в 100 км севернее Оренбурга. Его запасы используются зимой (в период пиковых нагрузок) для снабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей, в том числе таких крупных, как Ириклинская ГРЭС и Магнитогорский металлургический комбинат. В нынешнем году в Совхозное ПХГ было закачано 3 млрд 866 млн куб. м природного газа. В процессе закачки природного газа было задействовано семь компрессорных станций предприятия.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.