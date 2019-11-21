Тюменский губернатор предложил ввести региональный материнский капитал на первого ребенка

ТЮМЕНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области предложили ввести региональный материнский капитал на рождение первого ребенка. Сумма поддержки составит 150 тыс. рублей, воспользоваться ей смогут матери, которые проживают в регионе не менее пяти лет, сообщил в четверг в послании Областной думе губернатор региона Александр Моор.

"Предлагаю ввести в Тюменской области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе, кроме студенческих семей. Их от ценза оседлости справедливо будет освободить. Размер поддержки составит 150 тыс. рублей", - сказал он.

Моор добавил, что власти предлагают поднять региональный материнский капитал на рождение третьего и последующего ребенка с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. "Некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 5 тыс. рублей. С 2012 года порог не менялся. Давайте приравняем его к прожиточному минимуму - сейчас это 11 447 рублей", - сказал глава региона.