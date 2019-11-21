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Проект повышения производительности труда для госслужащих запускают в Тюменской области

Пилотный проект по совершенствованию офисных процессов реализуется с учетом разрабатываемого федерального проекта "Бережливое госуправление" и в сотрудничестве с Минэкономразвития

ТЮМЕНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области запускают в регионе пилотный проект по повышению производительности труда для госслужащих, работающих в офисе. Об этом в четверг в своем ежегодном послании сказал губернатор Александр Моор.

"Мы давно занимаемся темой повышения производительности труда, и всем ясно, что без серьезного продвижения по этому параметру ни о каком экономическом росте не может быть и речи. Мы запускаем пилотный проект по совершенствованию офисных процессов в органах государственной власти, с учетом подходов находящегося в разработке федерального проекта "Бережливое госуправление" и в сотрудничестве с Министерством экономического развития. Кто призывает проявлять смекалку других, должен и сам служить ее образцом", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в 2018 году по его поручению в регионе заработали новые правила предоставления региональной поддержки инвестпроектам. Отныне на нее могут рассчитывать лишь те предприятия и компании, кто принимает на себя обязательство по повышению производительности труда либо участвует в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости".

"Как я недавно собственными глазами увидел на "Сибнефтемаше", элементарно навести порядок на складе и в цехах, и производительность подскакивает. Длительность технологического цикла сократилась втрое. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда становится настоящим генератором креативных инноваций. В этом году он работает уже на 16 предприятиях, и это только начало", - сказал он.

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