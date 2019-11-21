Тюменские власти запустят образовательные треки для раскрытия потенциала студентов

ТЮМЕНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Каждый тюменский студент будет обеспечен индивидуальным образовательным треком, который раскроет весь его творческий потенциал. О новой стратегической цели для региональных властей рассказал губернатор Александр Моор в четверг в своем ежегодном послании.

"Стратегическая цель - обеспечить каждого студента, а в недалекой перспективе и каждого школьника, индивидуальным образовательным треком, который поможет полностью раскрыть его творческий потенциал, в какой бы плоскости он ни лежал. Речь ведь идет не только об оказании образовательных услуг, отвечающих личным склонностям и потребностям учащихся, но еще и о том, чтобы личные, персональные таланты и амбиции работали на умножение общего блага. Наша, я бы сказал, региональная валовая смекалка, или креативность, называйте как хотите, вырастет в разы", - сказал он.

Многие образовательные программы внедрены и на базе научно-образовательного центра, который глава региона назвал одним из главных прорывов года. "Открытие Западно-Сибирского научно-образовательного центра - это пример уникальной творческой синергии, который поражает многосоставной характер большой Тюменской области. Именно тесное партнерство с северными округами стало в этом сюжете нашим главным конкурентным преимуществом. Так мы должны и будем действовать и во всех сферах", - сказал Александр Моор.

Среди других достижений года в этой сфере губернатор назвал открывшуюся на базе тюменского технопарка "Школу юных нейроинженеров", а также достижения молодых тюменцев на различных соревнованиях. "Две тюменские золотые медали на мировом чемпионате WorldSkills. Занятые молодыми тюменцами места на пьедесталах Всемирной робототехнической олимпиады, Международной олимпиады по геометрии, олимпиады "Национальной технологической инициативы". Шестьдесят четыре тюменских стобалльника на ЕГЭ - это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Тюменские медали на чемпионатах мира по дзюдо, лыжным гонкам, биатлону, скалолазанию", - добавил он.