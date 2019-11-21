Новогодний бал творческого объединения Esthetic Joys состоится в Москве 28 декабря

Москва, 21 ноября. В Москве 28 декабря пройдет Вечер Эстетических Удовольствий - новогодний бал творческого объединения Esthetic Joys. На этот раз локацией для ВЭУ станет гостиница Метрополь. В этом году команда приглашает гостей на вечеринку в залах, коридорах, лифтах и номерах отеля.

Вечер пройдет по мотивам фильма "Один дома". В эту ночь гости прогуляются по опустевшему от посетителей отелю с Кевином Маккаллистером, пройдут сквозь рожь с Холденом Колфилдом и все вместе заново переживут взросление.

Мероприятие будет состоять из двух частей: камерный вечерний концерт и многолюдная ночная вечеринка.

Вход на ВЭУ будет платным. Отдельно можно приобрести билеты как на ночную, так и на концертную часть. Подробности и билеты доступны на сайте.

Продавец билетов: Общество с ограниченной ответственностью "Эстетик Джойс" 125009,, г. Москва, ул. Тверская, д. 19, ИНН9710070030; КПП 771001001 БИК 044525593 ОГРН 1187746909745.

Возрастная категория 18+.