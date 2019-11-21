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Конференция "Как сегодня говорить с молодежью о репрессиях 30-х годов?" пройдет 30 ноября

Мероприятие состоится на базе Мемориального научно-просветительского центра "Бутово" в Московской области

Москва, 21 ноября. Мемориальный научно-просветительский центр (МНПЦ) "Бутово" проводит 30 ноября научно-практическую конференцию на тему "Как сегодня говорить с молодежью о репрессиях 30-х годов?".

Однодневное мероприятие пройдет на базе МНПЦ "Бутово". В его программе круглый стол, тематические доклады и свободная дискуссия.

"Социальная память особенно ярко проявляется, когда овеществляется в "местах памяти", –  отметил директор МНПЦ "Бутово" Игорь Гарькавый. – Бутовский полигон, место массовых расстрелов 1930-х годов, как раз одно из таких мест. Здесь реальные исторические события превращаются в духовное, общегражданская и общенациональная память пересекается с религиозным поминанием и прославлением новомучеников, а также с семейной памятью родственников пострадавших".

Круглый стол будет посвящен теоретическим проблемам социальной травмы и поиску путей ее преодоления. В рамках докладов планируется сосредоточиться на особенностях методов работы с молодежью и анализе реального опыта такой деятельности. В заключение участники конференции будут иметь возможность обменяться мнениями и обсудить спорные вопросы.

Конференция проводится как итоговое мероприятие Летних молодежных трудовых сборов "Бутовский полигон – наша память". Сборы в 2019 году организованы при поддержке Фонда президентских грантов (грант №18-1-006280).

К участию в обсуждении приглашены преподаватели московских ВУЗов и средних школ, аспиранты и студенты, а также специалисты из МГУ, Музея истории ГУЛАГа, Православного Гуманитарного Свято-Тихоновского университета и других исследовательских центров.

Начало конференции - 11:00.

Адрес проведения: МНПЦ "Бутово", Московская обл., Ленинский р-н, дер. Бутово, ул. Юбилейная, д. 2.

Возрастная категория 12+.

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