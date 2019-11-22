Центротех и СПбПУ заключили соглашение о развитии национальной технологической инициативы

ТАСС, 22 ноября. В Москве в рамках ежегодного Форума "Новые продукты Росатома" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ",Новоуральск, Свердловская область) и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Об этом сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК".

Соглашение подписали генеральный директор НПО "Центротех" Илья Кавелашвили и проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.

Документ предусматривает развитие сотрудничества сторон в сфере реализации комплексного научно-образовательного проекта по созданию и поддержке центра Национальной технологической инициативы по направлению "Новые технологические инициативы" в рамках постановления правительства Российской Федерации, в том числе в рамках осуществления совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработки и реализации общих образовательных программ.

"Уверен, что взаимодействие с Центром НТИ СПбПУ и его мощным консорциумом обеспечит всестороннее развитие компетенций нашего предприятия. Это позволит не только Центротеху, но и Росатому в целом повысить эффективность разработки и производства конкурентоспособной востребованной продукции", – отметил Кавелашвили.

Подписанное соглашение предполагает возможность непосредственного взаимодействия НПО "Центротех" со всеми участниками консорциума Центра, который на сегодняшний день насчитывает 62 организации, представляющих сферы науки, образования и промышленности.

"У обеих сторон соглашения есть серьезные ожидания от развития такого формата взаимодействия, как Зеркальный инжиниринговый центр. Этот формат был предложен нами как максимально адекватный способ оперативного, эффективного трансфера компетенций между промышленностью, наукой и бизнесом, как инструмент решения сложных практических мультидисциплинарных задач в условиях стремительно развивающихся производственных технологий", - прокомментировал подписание Алексей Боровков.

Справка:

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках в ближайшие 15-20 лет. НТИ строится как широкое коалиционное действие, предполагающее формирование групп единомышленников из технологических предпринимателей, представителей ведущих университетов и исследовательских центров, крупных деловых объединений России, институтов развития, экспертных и профессиональных сообществ, а также заинтересованных органов исполнительной власти.

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.