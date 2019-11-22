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В Законодательном Собрании Иркутской области обсудили перспективы развития ж/д сообщения

Пленарное заседание прошло в рамках дня Восточно-Сибирской железной дороги

ИРКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Перспективы развития железнодорожного сообщения в Иркутской области обсудили в Законодательном собрании Иркутской области на пленарном заседании под руководством спикера регионального парламента Сергей Сокола в рамках дня Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

"Правительству Иркутской области был направлен парламентский запрос с просьбой разработать региональную программу капремонта автомобильных путепроводов, расположенных над железнодорожными путями. Мы также предложили запретить проезд по аварийным мостам автомобилям грузоподъемностью свыше 20 т", - цитирует пресс-служба слова председателя иркутского парламента Сергея Сокола.

По его словам, в настоящее время ВСЖД является одним из крупнейших налогоплательщиков области - за 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Иркутской области отчисления составили 14,6 млрд рублей. Кроме того, в различных подразделениях на железной дороге трудятся свыше 30 тыс. жителей Иркутской области.

В свою очередь, глава ВСЖД Василий Фролов отметил, что железная дорога обслуживает свыше 3 тыс. местных предприятий и организаций и является градообразующим предприятием во многих населенных пунктах региона, а также стимулирует развитие экономики Иркутской области.

"Так, в 2018 году объем закупок у местных предприятий превысил 16 млрд рублей, а план на этот год уже 18,9 млрд рублей. Общая сумма финансирования объектов социальной сферы со стороны "РЖД" в Иркутской области превышает 1 млрд рублей", - сказал Орлов, слова которого приводит пресс-служба.

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