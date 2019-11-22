Радио JAZZ 89.1 FM открывает каток в саду "Эрмитаж"

Москва, 22 ноября. Радио JAZZ 89.1 FM запускает уникальный проект, который призван вдохновить радиослушателей и любителей самого популярного зимнего развлечения. В эту субботу, 23 ноября, в саду "Эрмитаж" откроет лед "JAZZ каток" Москвы площадью 900 кв. м. В саду будет работать вечерняя иллюминация и звучать музыка радиостанции.

В день открытия уже с 18:00 всех посетителей "JAZZ каток" будет встречать музыкальный коллектив JAZZBERRY - новый проект от создателей шоу-оркестра BIG CITY SHOW. В составе JAZZBERRY: солистка Ольга Шитова, композитор Андрей Марухин, гитарист Павел Ершов.

Приятным дополнением субботнего праздника станет показательная программа фигуристки Анастасии Гребенкиной, открывшей собственную Школу фигурного катания. Знаменитая фигуристка выступит со своей командой, лично проведет мастер-классы и продемонстрирует конкурсное катание.

Кроме того, посетители "JAZZ каток" смогут поучаствовать в конкурсах и играх на льду, у каждого будет шанс выиграть призы и получить подарки от Радио JAZZ 89.1 FM.

"JAZZ каток" вмещает около 200 человек для единовременного катания. Стоимость проката коньков - 200 руб./час, каждый последующий - 100 руб./час. В прокате можно взять коньки от 25 до 47 размера. На территории ледового катка расположилось кафе в отапливаемом павильоне площадью 100 кв. м, где можно комфортно посидеть и перекусить горячими закусками. Площадка оборудована обогреваемыми туалетами.

Возрастная категория 0+.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав "Мультимедиа Холдинга" вместе с такими радиостанциями, как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством "Национальная Служба Новостей", студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством "УЛЬТРА ПРОДАКШН" и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок "Винил Рекордс".