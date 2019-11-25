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Инфраструктура МЦК и потенциал "Ласточки" позволили снизить межпоездные интервалы

Гендиректор "Уральских локомотивов" Олег Спаи прокомментировал повышение интенсивности работы электропоездов уральской сборки на Московском центральном кольце
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Еще на этапе создания электропоезда "Ласточка" специалисты завода заложили в его конструкцию достаточно большой потенциал для дальнейшего развития, в том числе, инновационные системы и оборудование, которые позволяют сейчас реализовывать проекты интенсификации движения, а также использовать поезда на других маршрутах столицы. Об этом рассказал ТАСС Олег Спаи - генеральный директор предприятия "Уральские локомотивы", комментируя сокращение "Российскими железными дорогами" межпоездных интервалов движения "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК) с 21 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сокращение интервала движения на МЦК в ноябре ускорит прохождение поездов на 20%. В часы пик электропоезда ходят каждые четыре минуты, в другое время - восемь минут. Количество рейсов "Ласточек" в будние дни увеличилось на 36% - с 354 до 484 в сутки, а в выходные дни выросло на 40% - с 300 до 422.

Для перехода на новый режим работы специалисты РЖД провели работы по модернизации инфраструктуры МЦК. На станциях установлено новое программное обеспечение, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения.

"В целях обеспечения более интенсивного движения на кольце Российские железные дороги также закупили в текущем году у "Уральских локомотивов" девять новых составов, полностью удовлетворяющих повышенным требованиям столичных пассажиров к качеству, комфорту и безопасности перевозок. Парк электропоездов "Ласточка" увеличен с 42 до 51 состава. За три года работы МЦК оценить плавность хода, стабильность и безотказность работы уральских "Ласточек" на самом динамичном железнодорожном участке страны смогли более 386 млн человек", - уточнили ТАСС на предприятии.

Там напомнили, что 51 пассажирский состав, курсирующий по МЦК, специалисты "Уральских локомотивов" оснастили ультразвуковыми датчиками системы автоведения, позволяющими скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 см. Оборудование "Ласточек" новыми датчиками – это подготовительный этап в рамках глобального проекта по внедрению беспилотной системы управления электропоездами.

Электропоезд "Ласточка" - первый российский скоростной поезд, способный разгоняться до 160 км/ч. Он принадлежит к новому поколению облегченных модульных составов, обладающих высокой плавностью хода, мощными асинхронными тяговыми двигателями, предназначенными для быстрого разгона и торможения. На "Уральских локомотивах" разработали и серийно выпускают несколько модификаций "Ласточек": ЭС2Г в комплектации "Стандарт" (для городских и пригородных перевозок пассажиров), ЭС2ГП в комплектации "Премиум" (для осуществления межрегиональных поездок на расстояния до 700 км) и ЭС1П – электропоезда способные эксплуатироваться на участках железных дорог как с постоянным, так и с переменным током. Отечественные "Ласточки" способны работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов и рассчитаны на большой пассажиропоток. В салонах поезда работают системы видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха. Созданы все условия для посадки-высадки и комфортного проезда маломобильных граждан. Вагоны для МЦК оборудованы специальными велопарковками. На сегодняшний день "Ласточки" от "Уральских локомотивов" курсируют на территории 19 регионов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Ленинградской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Курской, Орловской, Калининградской, Белгородской, Смоленской, Тверской, Тульской, Новгородской и Псковской областей, Республики Карелия и Пермского края.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.

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