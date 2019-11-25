Глава Брянска приняла участие в пленарном заседании XIX съезда "Единой России"

БРЯНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Брянска Марина Дбар приняла участие в пленарном заседании XIX cъезда "Единой России", сообщает в понедельник пресс-служба областного совета народных депутатов.

"Руководство страны поставило четкие задачи для регионов, которые необходимо решать в ближайшее время. Важный акцент был сделан на регулярном, открытом диалоге с населением. Если у людей возникают проблемы нужно своевременно разбираться с ситуацией и помогать во всех сферах от образования и медицины до комфортной окружающей среды", - цитирует пресс-служба слова Дбар.

По ее словам, благодаря действиям регионального отделения партии "Единая Россия" за последние пять лет уровень жизни в Брянске значительно вырос.

"Процветание отмечают и люди, которые когда-то уехали в другие регионы, но бывают в родном городе с визитом к близким и друзьям. Население выражает слова благодарности за новые дороги, отремонтированные дворы. Обратная связь от жителей говорит о большой работе, которая проделана на благо наших граждан", - уточнила глава города.