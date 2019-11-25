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В Москве обсудили программы по формированию культуры здоровья у детей и подростков

Особое внимание эксперты уделили итогам реализации федерального проекта "Разговор о правильном питании"
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Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Комиссии по образованию, науке и культуре Общественной палаты Москвы Мария Лазутова
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва, 25 ноября. В Москве представители государственных, научных институтов и бизнеса обсудили программы по формированию культуры здорового образа жизни у детей и подростков. Особое внимание было уделено итогам реализации федерального проекта "Разговор о правильном питании", который в этом году отмечает 20-летний юбилей.

В ходе обсуждения эксперты отметили, что состояние здоровья современных школьников вызывает обоснованную тревогу. Сегодня в России среди детей и подростков распространены случаи заболеваний, вызванных низкой физической активностью, нарушениями питания и другими факторами. Участники мероприятия полагают, что решить социально значимую проблему формирования здоровых привычек у детей можно, приобщая их к правильному образу жизни и используя при этом систематизированные теоретические знания.

Участники обсудили методики развития массовой физкультуры и спорта для детей и подростков. Директор Института спортивных технологий Московского городского педагогического университета Александр Страдзе поделился инновационными форматами, моделями и практиками организации уроков физкультуры в образовательных учреждениях столицы. Он подчеркнул, что в школах необходимо выстраивать спортивную программу в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. Для этого следует модернизировать методику подготовки кадров в школах и организовать систему квалификации преподавателей физической культуры.

Программа "Разговор о правильном питании" является частью глобальной инициативы "Нестле. Здоровые дети" и внедряется с 1999 года. Сегодня компания "Нестле Россия" значительно расширяет охват инициативы. В проекте уже задействованы 60 регионов, благодаря чему каждый год новые знания получают более 1 450 000 российских школьников. В 2019 году проект получил дальнейшее распространение в таких городах, как Казань и Екатеринбург, а также в Белгородской и Оренбургской областях, где он охватил все школы. Всего за время реализации проекта в нем приняли участие более 8,5 млн детей.

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