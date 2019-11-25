Воронежская облдума согласовала увеличение регионального маткапитала до 150 тыс. рублей

ТАСС, 25 ноября. Воронежская областная дума согласовала увеличение регионального материнского капитала со 116 тыс. до 150 тыс. рублей, также увеличено число семей, которые получат данную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента со ссылкой на председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Внедрение этой нормы позволит охватить мерой поддержки в виде регионального материнского капитала около 85% воронежских многодетных семей. Предоставление регионального маткапитала на новых условиях начнется уже при рождении третьего и каждого последующего ребенка после первого декабря текущего года.

Соответствующее решение депутаты регионального парламента поддержали в понедельник в ходе 49-го заседания облдумы.

"Документ принят Воронежской областной думой, в том числе, в целях реализации на территории региона проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Воронежской области" национального проекта "Демография", – рассказал Нетесов.

Он подчеркнул, что депутаты облдумы неоднократно обсуждали с правительством региона возможность индексации регионального маткапитала и смягчения параметров его предоставления для того, чтобы охватить как можно большее число семей, проживающих на территории области.

"Сегодня выверенная, сбалансированная бюджетная и налоговая политика региона, а также прогнозируемая положительная динамика экономического развития области позволяют заложить дополнительные средства на финансирование отдельных направлений, связанных с социальной сферой, в том числе дополнительную поддержку семей с детьми", – отметил спикер парламента.

Он особо подчеркнул, что улучшение демографической ситуации – важнейшая задача, которая в нашем регионе обеспечивается комплексно.

"В этом направлении областная дума тесно взаимодействует с профильными исполнительными органами госвласти региона, органами местного самоуправления муниципальных образований, а также общественными объединениями, – напомнил Владимир Нетесов.

Как отметила председатель думского комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, региональный материнский капитал в Воронежской области всегда был одной из самых эффективных региональных мер социальной поддержки семей с детьми.

"С уверенностью могу сказать, что Воронежская область по праву гордится своим региональным материнским капиталом, поскольку у нас он предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка. Большинство субъектов разработали систему по аналогии с федеральным материнским капиталом и предоставляют его только один раз: или на второго ребенка или на последующего ребенка", – сказала Ипполитова.

Она напомнила, что эта весомая мера соцподдержки для семей, имеющих детей, была введена в областное законодательство законом "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" с 1 января 2012 года.

На текущий момент размер регионального маткапитала, установленный поправками в законодательство Воронежской области, занимает второе место среди регионов центральной России. Кроме того, корректировки смягчили условия предоставления данной выплаты. Ранее региональный маткапитал предоставлялся семьям, чей среднедушевой доход (то есть доход на 1 члена семьи) не превышал однократной величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской области (в III квартале 2019 года он утвержден в размере 9390 рублей). После законодательных изменений на эту меру соцподдержки смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

"Таким образом, введение этой законодательной нормы позволит охватить мерой поддержки в виде регионального материнского капитала около 85% воронежских семей, где родились третьи и последующие дети. Дополнительные расходы на предоставление регионального материнского капитала за период 2020-2022 годов составят 405 млн рублей. Прогнозируется, что за трехлетний период региональный маткапитал будет предоставлен более чем 8 тыс. воронежских семей. Средства, необходимые для реализации указанной меры социальной поддержки семей с детьми в 2020 году, предусмотрены проектом закона об областном бюджете в полном объеме", - отметил Нетесов.