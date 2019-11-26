Теннисный турнир "Балтийская шляпа" прошел в Светлогорске

Светлогорск, 26 ноября. "Балтийская шляпа" - это соревнования по большому теннису. Особенностью турнира является то, что любители могут посоревноваться с профессиональными спортсменами.

Его курирует Балтийское представительство Международного конгресса промышленников и предпринимателей. Организатором и руководителем ежегодного соревнования является Александр Гирзекорн.

Впервые турнир "Балтийская шляпа" был организован в 2012 году. Тогда участие приняли семь пар, каждая из которых состояла из одного профессионального спортсмена и одного любителя тенниса. Александр Гирзекорн убежден, что такое распределение способствует популяризации большого тенниса, так как мотивирует любителей повышать свой уровень игры. Александр отмечает, что расширение географии турнира и дух соперничества позволяют большему числу желающих принимать участие.

В 2013 году количество игроков увеличилось до 12 игровых пар. Развитие популярности отражает не только растущее число участников, но и географическая представленность. Так, в 2016 году пятый по счету турнир "Балтийская шляпа" впервые прошел не в Калининграде, а в Литве. Это является хорошим подтверждением развития деловых кругов Балтийского региона.

В 2017 году соревновались уже 16 пар теннисистов. Участники "Балтийской шляпы" отметили, что турнир не только пропагандирует занятие теннисом, но и поддерживает здоровый образ жизни в целом. Александр Волков, профессиональный теннисист и постоянный участник, отметил, что Александр Гирзекорн добился большого успеха в организации ежегодного турнира, и предложил, чтобы "Балтийская шляпа" проводилась несколько раз в год.

В седьмой раз турнир состоялся в 2018 году в Светлогорске и закрепил за собой статус международного, так как помимо участников из России, в нем также участвовали теннисисты из Казахстана, Беларуси и Литвы. В 2018 году победу одержали Вадим Колесников и Игорь Татьянин из Калининграда.

В 2019 году традиция проведения турнира продолжилась. Соревнования снова проводились в Светлогорске. Чемпионами стали участники из Литвы - Витенис Глебус и Гвидас Иванаускас, победившие пару из России - Олега Неговелова и Равиля Нагуманова.