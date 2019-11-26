Губернатор Ямала обсудил с главой WorldSkills России развитие системы подготовки кадров

ТАСС, 26 ноября. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился в Москве с генеральным директором Союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Россия) Робертом Уразовым. Обсуждались вопросы развития системы профессионального образования на Ямале и подготовки квалифицированных кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ямал присоединился к движению "Молодые профессионалы" в 2015 году. Ежегодно в округе проходит региональный чемпионат. В декабре 2019 года в нем примут участие 270 человек, которые будут соревноваться в 31 компетенции. "Дмитрий Артюхов отметил, что участие в движении WorldSkills - одно из ключевых направлений развития системы обучения специалистов наряду с созданием современной образовательной инфраструктуры и переподготовкой педагогического состава. Экономика округа, по словам губернатора, нуждается в опережающем обучении специалистов в приоритетных отраслях: ТЭК, транспорт, строительство, социальная сфера", - сообщают в пресс-службе.

По оценке Артюхова, в ближайшие годы потребность предприятий топливно-энергетического комплекса в квалифицированных кадрах вырастет в полтора раза. Это связано с запуском на Ямале крупнейших проектов, таких как освоение Харасавэйского месторождения, завод Арктик СПГ-2, и в целом с развитием промышленного комплекса, поэтому совершенствование системы подготовки специалистов - важная задача. "Необходимо усилить взаимодействие с компаниями. У нас есть позитивный опыт сотрудничества: на базе колледжа в Муравленко работает корпоративный ресурсный центр. Скоро такой же центр откроется при колледже в Тарко-Сале. Важно развивать материально-техническую базу учебных заведений. И, конечно, активнее участвовать и улучшать результаты в чемпионате "Молодые профессионалы", - подчеркнул Артюхов.

"Ямало-Ненецкий автономный округ сегодня - это площадка для реализации крупнейших инвестиционных проектов по добыче нефти и газа. Такие проекты всегда требуют привлечения высококвалифицированных специалистов. Мы проведем оценку ресурсов системы среднего профессионального образования округа и постараемся найти возможность ее усилить с помощью инструментов WorldSkills для подготовки кадров для быстро растущей экономики округа", - сказал Роберт Уразов.

В ходе встречи губернатор рассказал также о системе поощрения талантливых студентов, которая создана в округе. Победители и призеры национального чемпионата получают премии: 100 тыс. рублей за "золото", 70 тыс. - за "серебро" и 50 – за "бронзу". Такое же вознаграждение предусмотрено и для педагогов-наставников. В этом году ямальцы впервые привезли медали с национального чемпионата - одну серебряную и две бронзовые, отметили в пресс-службе.

WorldSkills (WorldSkills International) - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей. Россия была официально принята в состав организации в 2012 году. В 2019 году чемпионат мира по рабочим профессиям прошел в Казани, где российская сборная завоевала 22 медали, став второй в общекомандном зачете.