Фестиваль "НАШЕСТВИЕ" помогает детям Тверской области

Москва, 26 ноября. Организаторы крупнейшего в России "оупен-эйра" "НАШЕСТВИЕ" помогают детям Тверской области.

Оргкомитет "НАШЕСТВИЯ" передал средней образовательной школе деревни Вахонино Конаковского района все необходимое для успешной учебы. Закуплено более 120 наименований необходимого современного оборудования школьных кабинетов для изучения точных наук и гуманитарных предметов. До этого организаторы фестиваля передали комплекты компьютерной техники, оказав помощь сельской школе в ремонте актового зала.

Недавно организаторы "НАШЕСТВИЯ" вместе с партнерами помогли воспитанникам Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Твери собрать десятки "Портфелей с подарками", в которые вошли грамотно подобранные наборы с канцтоварами, игрушки, сладости и прочие школьные принадлежности.

Также "НАШЕСТВИЕ" передало профессиональное стиральное оборудование Конаковскому специализированному Дому ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. На протяжении нескольких месяцев шел сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Благотворительная акция стартовала во время "НАШЕСТВИЯ". На собранные средства от продажи лотов фотовыставки "НАШЕСТВИЯ" - "20 лет вместе" - было закуплено необходимое для детей специализированное оборудование. Свои фотографии для доброй акции предоставили известные фотографы "НАШЕСТВИЯ" разных лет: Иван Кобяков, Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова и Евгений Рудницкий.

В 2020 году Главное приключение года состоится 24, 25 и 26 июля в Большом Завидове Тверской области. "НАШЕСТВИЕ", которое само по себе является одним из самых ожидаемых масштабных музыкальных событий, в следующем году будет наполнено атмосферой карнавального веселья.

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